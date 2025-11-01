เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ระบุ กองทัพบกกัมพูชาถอนปืนใหญ่อัตตาจร พร้อมรถยิงจรวดหลายลำกล้อง ออกจากแนวหน้าในฝั่งอุดรมีชัย กลับไปยังฐานที่ตั้งเดิม
วันที่ 1 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force รายงานระบุ กองทัพบกกัมพูชาถอนปืนใหญ่อัตตาจร SH-1 ขนาด 155 mm. พร้อมด้วยรถยิงจรวดหลายลำกล้อง Type 90 ขนาด 122 mm. ออกจากแนวหน้าในฝั่งอุดรมีชัย
โดยเมื่อเวลา 18:00 น. กระทรวงกลาโหมกัมพูชา รายงานว่า กองทัพบกกัมพูชาถอนปืนใหญ่อัตตาจร SH-1 ขนาด 155 mm. พร้อมด้วยรถยิงจรวดหลายลำกล้อง Type 90 ขนาด 122 mm. ออกจากแนวหน้าในฝั่งอุดรมีชัย ซึ่งเป็นข้อตกลงการถอนอาวุธหนักระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยในระยะที่ 1 โดยจะขนย้ายอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทของทั้งสองประเทศ เพื่อนำกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิม
สำหรับการเตรียมถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้การสังเกตการณ์และตรวจสอบยืนยันโดย คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team – AOT)