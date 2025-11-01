พ่อค้าไก่ทอด ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน! เผย เป็นคนขยัน รักครอบครัว ทำงานเลี้ยงลูก ตั้งใจแบ่งไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ

วันที่ 1 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลการออกรางวัลประจำงวดวันที่ 1 พ.ย.2568 โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ 345898 เลขหน้า 3 ตัว 449 , 328 เลขท้าย 3 ตัว 111 , 690 และเลขท้าย 2 ตัว 87

โดยเรื่องนี้ เพจ ยโสธรบ้านเฮา ระบุ มี พ่อค้าไก่ทอด โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 6 ล้านบาท โดยระบุว่า พ่อค้าไก่ทอด ถูกรางวัลที่ 1 รับ 6 ล้าน! จ.นครราชสีมา เป็นคนขยัน รักครอบครัว ทำงานเลี้ยงลูก ตั้งใจแบ่งไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อส่งลูกเรียนหนังสือ

ยินดีด้วยนะคะ คนขยัน รักครอบครัว ได้รับสิ่งดีๆค่ะ ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ

 

