ลูกหลานเฮลั่นบ้าน คุณยาย รอลุ้นรางวัลที่1มาทั้งชีวิต งวดนี้รวยใหญ่ 12 ล้าน ไม่ลำบากอีกแล้ว แตกอีกรับเนาะๆ 12 ล้าน เพิ่งโดนจังๆ
วันที่ 1 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 พ.ย. 2568 รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 345898 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 449, 328 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 111,690 และ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 87
ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป พบคุณยายชาวจังหวัดมหาสารคามคนหนึ่ง ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ รับเงินรางวัล 12 ล้านบาท โดยเพจ น๊อตข่าวสด โพสต์ภาพคุณยายผู้โชคดี พร้อมระบุข้อความว่า แตกอีกรับเนาะๆ 12 ล้าน ยายอุตส่าห์รอลุ้นมานานทั้งชีวิต เพิ่งโดนจังๆ
ไม่ลำบากอีกแล้ว ยายชาว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 หมายเลข 345898 งวด 1 พ.ย.68 #รางวัลที่1 #12ล้าน #บรบือ #น๊อตข่าวสด
cr.น๊อตข่าวสด