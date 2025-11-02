ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “พลตรี” ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ถวายความปลอดภัยฯ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2568
วันที่ 2 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพะราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ้ายทหารชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันเอก ธนิต ลีฬหาธีรพงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลกรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ)
ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศพลตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน