แม่ทัพภาค 1 ไฟเขียวย้าย ‘พลทหารพีรพล’ กลับมาอยู่หน่วยทหารใกล้บ้าน หลังต้องดูแลพ่อที่ป่วยโรคไต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ความคืบหน้า พลทหารพีรพล ชาว อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ชายไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ ผลัด 2 ประจำปี 68 ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดาเพียงลำพัง ป่วยเป็นโรคไต ต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ 3 วัน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แต่ พลทหารพีรพล ต้องเข้าสู่กระบวนการรับรายงานตัวของทหารใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี ในวันที่ 1 พ.ย. ร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายไหมต้องรอด หลังเกรงว่าการไปอยู่ไกลบ้านนานถึง 2 ปี จะทำให้ไม่มีคนดูแลพ่อที่ป่วย

ล่าสุด พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับทราบข้อมูลและได้สั่งการให้ดำเนินการปรับย้าย พลทหารพีรพล มาประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน คือกองพันทหารสื่อสารที่ 1 ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

โดยมีระยะทางห่างจากบ้าน พลทหารพีรพล ประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับไปเยี่ยมดูแลบุพการีในห้วงเวลาพักหลังปฏิบัติภารกิจได้

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้สัสดี อ.พระสมุทรเจดีย์ ประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลบิดาของ พลทหารพีรพล อีกทาง เพื่อลดความกังวลให้กับบุตรซึ่งไปทำหน้าที่ในการเป็นทหารกองประจำการ

