หนุ่มไทยสุดงง! โดนคนจีนทักแรง มาเที่ยวจีน “อย่าใส่หมวกสีเขียว” รีบโพสต์ถามโซเชียลทันที งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รัวๆ รู้เหตุผลมีอึ้ง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ขณะนี้ เมื่อมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งออกมาตั้งกระทู้แชร์ประสบการณ์ไปเที่ยวต่างประเทศสุดแปลก พร้อมถามความคิดเห็นชาวเน็ต โดยเจ้าตัวระบุว่า “ไปปักกิ่งผมเอาหมวกสีเขียวไปใส่ ปรากฏว่าคนจีนที่อยู่ในที่พัก เขาแนะนำว่าอย่าใส่
มันความหมายไม่ค่อยดี ว่าเมียมีชู้ ผมก็เลยงง ๆ ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ ใครอธิบายผมได้บ้างครับ”
เมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก มีทั้งคอมเมนต์ที่เข้ามาอธิบาย และคอมเมนต์ที่แปลกใจกับเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ คอมเมนต์ยืนยันว่า เป็นเรื่องจริงที่ไม่ควรใส่หมวกสีเขียวไปเที่ยวประเทศจีน พร้อมิธิบาย อาทิ
- มีตำนานเรื่องเล่าค่ะว่า มีภรรยาคนหนึ่งนัดแนะกับชายชู้ว่า ถ้าเห็นสามีใส่หมวกเขียวเดินออกจากบ้าน เป็นสัญญาณว่าทางสะดวก (ภรรยาเป็นคนจัดเสื้อผ้าให้สามี) จึงเป็นที่มาของสำนวนสวมหมวกเขียวค่ะ
- 带绿帽 ใส่หมวกเขียว แปลประมาณ โดนสวมเขาค่ะ เหมือนเป็นเรื่องเล่าโบราณ ว่าเวลาสามีต้องออกไปทำงาน ภรรยาจะเตรียมหมวกให้สามีใส่ วันไหนถ้าเอาหมวกสีเขียวให้สามีใส่จะเป็นสัญลักษณ์ ว่าภรรยาบอกชู้ว่าให้มาหาได้ทางสะดวก ประมาณนี้ค่ะ
- เหมือนที่นั่น(ที่จีน)เขาถือกันน่ะค่ะ ใส่หมวกเขียว = เมียมีชู้ โดนสวมเขา อะไรประมาณนี้ มันเป็นสัญลักษณ์ของ “ความอับอาย / ถูกหักหลังทางความรัก” ประมาณนี้ค่ะ
- เป็นคำแสลงค่ะ พวกเมียน้อยหรือพวกอ๋อยคนมีครอบครัวเค้าเรียกน้องชาเขียว =绿茶。ถ้าผู้ชายใส่หมวกเขียวก็เหมือน ๆ กับผู้ชายโดนเมียสวมเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ ใส่ได้ไม่อะไรมาก แต่ถ้าเมียคนจีนซื้อให้ใส่ ค่อยว่ากันอีกที คิคิ
ขณะที่คอมเมนต์อีกฝั่งเผยว่า นี่เป็นเพียงความเชื่อจากสุภาษิตโบราณเท่านั้น ไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน หากใครจะไปเที่ยวจีนแล้วต้องการใส่หมวกสีเขียว ก็สามารถใส่ได้ตามปกติ
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ต่างพื้นที่ ก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน โดยสามารถยึดถือได้ตามความสะดวกและความเหมาะสม หากไม่ทำตามก็ไม่นับว่าเป็นความผิดนั่นเอง
ขอบคุณที่มาจาก Facebook : Chalita Pong