นางงามเปิดใจแล้ว โดนเมียหลวงแฉ แอบเป็นกิ๊กผัว ลั่นพี่เขาตามจีบ แจงปมแชท 18+ ปกติเป็นคนใช้คำพูดไม่ดีและปากไม่ดีอยู่แล้ว ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกัน
จากดราม่าเมียหลวงแฉนางงามจังหวัด แย่งสามีจนต้องหย่า เรื่องเริ่มจากเมียหลวงออกมาโพสต์นิทานชีวิตจริง เล่าชีวิตหลังถูกสามีที่แต่งงานจดทะเบียนมา 3 ปี มีลูก 2 คน แอบมีสัมพันธ์กับนางงามเวทีจังหวัดหนึ่ง โดยนางงามคนนี้มารู้จักกับสามี เพราะทำงานเป็นเด็กชง ที่สามีมีการจัดงานปาร์ตี้ให้พนักงานในบริษัท ทั้งสองคนเลยเริ่มสนิทจากตรงนั้น
โดยฝ่ายเมียหลวงแฉด้วยว่าจับได้ในวันที่สามีจ้างนางงามคนนี้มาชงเหล้า แล้วเห็นวงจรปิดว่าทั้งคู่เข้าไปในรถของฝ่ายหญิง อยู่ด้วยกันประมาณ 20-30 นาที จึงรีบเดินไปหา และฝ่ายชายออกจากรถก่อน
สำหรับความคืบหน้า วันที่ 3 พ.ย.68 รายการโหนกระแส เชิญเมียหลวงและหลานของฝ่ายชายมาออกรายการ เพื่อเปิดใจถึงเรื่องนี้ ช่วงหนึ่งยังโฟนอินหา ดาว นางงามที่ถูกกล่าวหามาเปิดใจในรายการด้วย
ดาว นางงาม เปิดใจว่า ตนทำงานกลางคืน วันเกิดเหตุยืนยันมีคนในรถด้วย โดยฝ่ายชายจะเอาทิปมาให้ด้วย 500 บาท โดยวันนั้นมีเพื่อนหรือแฟนหนุ่มไปด้วย เพื่อนขับรถมาให้ ซึ่งวันนั้นตนนั่งเบาะคนขับรถ ฝ่ายชายนั่งเบาะข้างๆ และแฟนหนุ่มนั่งเบาะด้านหลัง
เมื่อถามว่าทำไมจ่ายเงินนานเกือบครึ่งชั่วโนง ดาว กล่าวว่า วันนั้นพูดคุยกัน และไม่ได้ทำอนาจารอะไรในรถ ตรงนั้นก็สบายด้วย โดยตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงมือถือของฝ่ายชายดังขึ้น
ดาว กล่าวว่า ตอนนั้นเขามีปัญหาทะเลาะกัน และไล่พวกเรากลับ หนูเลยกลับ โดยตอนนั้นฝ่ายชายบอกว่ามีปัญหากันและบอกไม่อยากให้ซวย พร้อมบอกให้พวกตนกลับเลย
เมื่อถามว่าสรุปแล้วคบกับสามีเขาหรือไม่ ดาว กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกันในแชต และไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน ตนเป็นคนใช้คำพูดไม่ดีและปากไม่ดีอยู่แล้ว เลยชอบพูดลักษณะนี้เหมือนในแชต
“ฝ่ายชายชอบหนูและอยากให้มาทำงานด้วย เขาตามจีบ โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน เรื่องปัญหาในครอบครัวของเขาก็มีมาก่อนแล้ว แต่ยอมรับคุยแชตเชิง 18+ จริง โดยตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกัน ก็เฉยๆ” ดาวกล่าว
เมียหลวง กล่าวว่า ถ้าไม่มีอะไร ก็ไม่น่าจะหนี แล้วควรอธิบายเรื่องทั้งหมด อีกทั้งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยยอมรับว่ามีอะไรกัน แต่ช่วงหลังไม่ได้มีอะไรกันแล้ว