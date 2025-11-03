กองทัพยืนยัน ทหารยังตรึงกำลังอยู่ตลอดแนวชายแดน ถอนเพียงอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนเท่านั้น
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2568 เพจ กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า “การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนและ การเก็บกู้ทุ่นระเบิด ทำเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน แต่เรายังคงมีกำลังทหารทำหน้าที่ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติอยู่ตลอดแนวชายแดน”
โดยข้อความดังกล่าว เป็นการตอกย้ำว่า ทหารยังคงตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา เพื่อรักษาอธิปไตยไว้ ไม่ได้มีการถอนกำลังทหารแต่อย่างใด เพียงแต่ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามข้อตกลงเท่านั้น