นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี ปิดหมดเฟซบุ๊ก-ไอจี-ติ๊กต็อก เพจกองประกวดลบภาพลบโพสต์เกลี้ยง หลังสั่งปลดตำแหน่ง
จากกรณีกองประกวดมิสแกรนด์น่าน-ราชบุรี-หนองคาย-กาฬสินธุ์-อ่างทอง-กำแพงเพชร 2026 ออกแถลงการณ์ ปลดผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 นับดาว แสงดาว ที่ปกปิดข้อมูลส่วนตัว โดยไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ตามที่องค์กรมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ได้กำหนดไว้ มีผลต่อการตัดสินตำแหน่งในวันประกวดรอบตัดสิน เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568
เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งขาดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดฯ กองประกวดได้ปลด นับดาว พ้นจากตำแหน่ง และประกาศแต่งตั้ง ภาขวัญ รองชนะเลิศอันดับ1 ขึ้นดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 แทนนั้น
รวมทั้งทางกองประกวดฯ ยังมีการลบโพสต์ที่แสดงความยินดีกับ นับดาว ออกไปจากเพจกองประกวดฯ และภาพ Cover Page ของเพจ มิสแกรนด์ราชบุรี – Miss Grand Ratchaburi ก็ถูกเปลี่ยนไปใช้รูปของ มิสแกรนด์ราชบุรี 2025 อีกด้วย
ขณะที่ อินสตาแกรมส่วนตัวของ นับดาว แสงดาว ก็ถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัว เช่นเดียวกับ ติ๊กต็อก บัญชีถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวเช่นกัน รวมทั้งเฟซบุ๊กก็ตั้งค่าปิดการมองเห็นด้วย