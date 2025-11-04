วิธี “ลบชื่อ” ถูกอ้างสมัคร “สมาชิกพรรคการเมือง” ทำอย่างไร กกต. มีคำตอบแล้ว เผย บทกำหนดโทษ พรรคการเมืองเจอโทษอาญา คุก 3 ปี หัวหน้าพรรคไม่รอด
วันที่ 4 พ.ย.2568 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานความคืบหน้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีประชาชนมีชื่อสกุลของตนเองปรากฏเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งที่ตนเองไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น
สำนักงาน กกต. ขอเรียนว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกต. party.ect.go.th/services/member-check ซึ่งเป็นข้อมูลที่พรรคการเมืองได้นำข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง (ของพรรคการเมือง) โดยต้องมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองด้วย
ทั้งนี้ หากประชาชนตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อสกุลของตนเองถูกแอบอ้างการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่รู้เห็นหรือไม่สมัครใจ ปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ประชาชนผู้ที่ถูกแอบอ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นได้
2.หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าประชาชนผู้ถูกแอบอ้างตามข้อ 1 ซึ่งบุคคลนั้นมิได้รู้เห็นหรือสมัครใจในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง จะดำเนินการลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่ต้น
3.หรือสามารถตรวจสอบไปยังพรรคการเมือง (ที่ปรากฏชื่อสกุลเป็นสมาชิกพรรคการเมือง) ตามที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 หรือทำเป็นหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง
และส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
4.บทกำหนดโทษ นายทะเบียนสมาชิกจัดทำทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จหรือพรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกของตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 จำนวน 76 พรรคการเมือง