อันตรายซ่อนในครัว วิจัยล่าสุดเผย เครื่องใช้ในบ้าน ปล่อยสารก่อมะเร็ง มากกว่าควันบุหรี่มือสอง เตือนเสี่ยงเกิดโรคร้ายตามมา ควรเลี่ยง
งานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐฯ เผยให้เห็นถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในบ้าน หลังพบ “เตาแก๊ส” และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แก๊ส เป็นแหล่งกำเนิดสารเบนซีน (Benzene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดเดียวกับที่พบในควันบุหรี่
โดยในบางกรณี ระดับความเข้มข้นของเบนซีนภายในบ้านอาจสูงกว่าความเข้มข้นที่เกิดจากควันบุหรี่มือสองเสียอีก
การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Science & Technology ระบุว่า “ความเข้มข้นของสารเบนซีนที่เกิดจากการเผาไหม้ในเปลวไฟของเตาแก๊สในบ้าน อาจรุนแรงกว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของสารเดียวกันที่มาจากควันบุหรี่มือสอง”
ซึ่งเป็นคำเตือนที่ชี้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ที่ยังใช้เครื่องใช้ประเภทนี้ในครัวเรือน โดยผลการวิจัยฉบับนี้ตอกย้ำว่าผู้บริโภคอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนมาใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเร็ว
เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวแล้ว ยังช่วยลดมลพิษในอากาศภายในบ้าน และลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอีกด้วย
ตามข้อมูลจากสมาคมโรคมะเร็งอเมริกันและศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า เบนซีนเป็นของเหลวไวไฟที่ระเหยได้ง่าย พบได้ในพลาสติก ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง น้ำมันเชื้อเพลิง และควันบุหรี่ สารนี้ถูกจัดว่าเป็น “สารก่อมะเร็ง” โดยเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคหืดในเด็ก
ด้านทีมวิจัยได้ตรวจสอบบ้านจำนวน 87 หลังในรัฐแคลิฟอร์เนียและโคโลราโด ที่ใช้เชื้อเพลิงมีเทนหรือโพรเพน พบว่าในหลายบ้านมีระดับเบนซีนในอากาศสูงกว่าค่ามาตรฐานด้านสุขภาพ แม้หลังจากปิดเครื่องใช้แล้วก็ตาม
ขณะที่ หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่า การสูดดมสารเบนซีนเข้าไปเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และยังชี้ว่านี่เป็นงานวิจัยแรกที่ตรวจวัดระดับมลพิษจากเตาแก๊สในระหว่างที่ใช้งานจริง ซึ่งพบค่าการปนเปื้อนของเบนซีนสูงกว่าการศึกษาก่อนหน้าหลายร้อยเท่า
นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพในบ้านแล้ว การเผาไหม้แก๊สยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น และเพิ่มความถี่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สำหรับการป้องกัน หากคุณใช้เตาแก๊สควรตรวจสอบระบบระบายอากาศให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาเปลี่ยนมาใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้าน และปกป้องสุขภาพของทุกคนได้ในระยะยาว
ขอบคุณที่มา thecooldown