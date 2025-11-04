“เปิ้ล นาคร” โพสต์ถึงพี่หนู วอนจัดการแก๊งสแกมเมอร์ให้สิ้นซาก หลังถูกมิจฉาชีพ ใช้ชื่อ “หม้อแม่จูน” หลอกลูกค้าโอนเงิน
วันที่ 4 พ.ย.2568 นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เปิ้ล นาคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Ple Nakorn โดยมีข้อความระบุว่า “ถึงพี่หนู…. โดยส่วนตัวแล้วผมชอบพี่นะ พี่และครอบครัวตัวจริงโคตรน่ารักเลย….แต่ตอนนี้ผมเข้าใจนะว่าพี่กำลังทำงานเพื่อประเทศชาติอยู่หนักมาก แต่วันนี้ผมขออนุญาตรบกวนให้พี่ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกเรื่องนึงนะคือ
เรื่องสแกมเมอร์…พี่จะเอายังงัยกับมันก็ต้องเอาให้ขาดแบบระเบิดลงมันไปเลยได้ปะ….เอาให้สิ้นซาก อะ…ตอนนี้ประชาชนคนทำมาหากินสุจริตอย่างพวกเราเดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้ว สงสารคนที่โดนมันหลอกเอาเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า….
ยกตัวอย่างนะ เพจจริง “หม้อแม่จูน” โดนบล็อก เพจมิจฉาชีพแม่งยิงแอดกระหน่ำโฆษณาฉ่ำกันทุกแพลตฟอร์ม มันรันทุกวงการ หลอกเงินประชาชน โอนเสียหายกันนับพัน นับหมื่น นับแสน นับล้าน…คงไม่ต้องอธิบายเยอะ ผมรู้ว่าพี่รู้มากกว่าผม….พี่ช่วยเหนื่อยเรื่องนี้อีกสักเรื่องนะ ให้ประชาชนตาดำๆเขาอุ่นใจกับความตั้งใจของพี่ และทีมงาน ที่จะทำให้ประเทศของเราไปสู่เป้าหมาย ที่ทุกคนอยากเห็น…ต้องมีสักวันนะต้องมีสักวัน….มีอะไรให้ผมรับใช้เรียกได้ทุกเวลานะครับพี่ชาย…..ด้วยความเคารพครับ…เปิ้ลนาคร
หลังโพสต์ดังกล่าว ทางเปิ้ล นาคร ยังลงคลิปวีดิโอ ที่พูดคุยกับลูกค้า ที่ถูกเพจปลอมหลอกโอนเงินไปด้วย พร้อมทั้งกำชับว่า การโอนเงินของร้านหม้อแม่จูน จะเป็นชื่อบริษัท (มาดาม อร่อย) เท่านั้น ไม่มีชื่อบุคคลแต่อย่างใด ซึ่งคลิปดังกล่าวผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนถึง 3 หม้อ เกือบ 1500 บาท