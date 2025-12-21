ฎีกาใหม่ 2568 ผู้ถือบัตรเครดิต ไม่ต้องรับผิด หากถูกแฮกข้อมูลและไม่ได้เป็นผู้ใช้บัตร ไม่ต้องชำระหนี้ ทนายแก้วย้ำต้องรีบแจ้งความ เทียบข้อเท็จจริงแต่ละคดี

วันที่ 21 ธ.ค. 2568 ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ “ทนายแก้ว” โพสต์ถึงคำพิพากษาฎีกาใหม่เกี่ยวกับผู้ถือบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรมีสิทธิไม่ต้องชำระหนี้ หากถูกแฮกข้อมูลจากมิจฉาชีพและไม่ได้เป็นผู้ใช้บัตร

ทนายแก้ว โพสต์ระบุข้อความว่า ฎีกาใหม่คนถือบัตรเครคิตมีเฮๆๆ เน้นว่าเมื่อ ถูกแฮกต้องไปแจ้งความโดยด่วน ฎีกานี้วางหลักสวยมากๆคนถือบัตรไม่ต้องจ่าย ทนายแก้ว กฎหมายเข้าใจง่าย ต้องดูเทียบเคียงแต่ละข้อเท็จจริงด้วยเพราะอาจแตกต่างกันได้

ทนายแก้ว โพสต์ถึงคำพิพากษา ฎีกาใหม่

ภาพประกอบ ทนายแก้ว โพสต์ถึง ฎีกาใหม่

เปิดคำพิพากษาฎีกาที่ 2624/2568 ผู้บริโภคไม่ต้องรับผิด

ทั้งนี้สำหรับเรื่องดังกล่าว เพจเฟซบุ๊ก คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ โพสต์เกี่ยวกับ คำพิพากษาฎีกาที่ 2624 / 2568 (สวยงามตามท้องเรื่อง) ระบุว่า ผู้บริโภคใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการ หากไม่ได้เป็นคนใช้บัตรดังกล่าว ย่อมไม่ต้องชำระเงินจากการการใช้บัตร

คดีนี้จำเลยต่อสู้ว่าไม่เคยใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการในวันที่โจทก์แจ้งมาในใบแจ้งยอดหนี้

อีกทั้งยังได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจเพื่อสืบหาคนร้ายมาดำเนินคดี เนื่องจากถูกนำข้อมูลบัตรเครดิตของจำเลยไปทำบัตรเครดิตปลอมและใช้ซื้อสินค้า จึงถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

เนื่องจากโจทก์เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การออกแบบ การให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของโจทก์โจทก์จะมีภาระการพิสูจน์ตามมาตรา 29

เพจ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ โพสต์คำพิพากษาฎีกาที่ 2624 / 2568

สรุป อย่างไรก็ตาม แม้คำพิพากษาฎีกาที่ 2624/2568 จะวางหลักคุ้มครองผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถือบัตรเครดิตไม่ต้องรับผิด หากถูกนำข้อมูลไปแฮกหรือปลอมแปลง แต่ผู้เสียหายจำเป็นต้องรีบแจ้งความโดยด่วน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย ทั้งนี้การนำคำพิพากษาไปปรับใช้ต้องพิจารณาเทียบเคียงข้อเท็จจริงของแต่ละคดีเนื่องจากรายละเอียดอาจแตกต่างกัน

อ้างอิงที่มา : ทนายแก้ว , คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

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