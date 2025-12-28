จับตา “ThaiHealth Watch 2026” สสส. เปิด 4 เทรนด์ สุขภาวะเด็กไทย ปี 68 “ลงทุนวัยเด็ก-เด็กอ้วน-พนันออนไลน์-ความปลอดภัยบนถนน” มุ่งยกระดับสุขภาวะเด็กไทย รับมือวิกฤตเด็กเกิดน้อย เร่งปลูกฝังตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะวิกฤตแล้ว เพราะ เด็กไทยเกิดน้อยลงตั้งแต่ปี 2564 และที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ ตัวเลขเด็กเกิดใหม่ของปี 2568 เหลือแค่ไม่ถึง 400,000 คน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2567 แถมเสี่ยงจำนวนประชากรต่ำกว่า 66 ล้านคนอีกด้วย
แถมทุกวันนี้เด็กและเยาวชนไทยอยู่ในสังคมที่ผู้ใหญ่เจอ ทั้งความเครียด ความหดหู่ ความสิ้นหวัง หน้สินครอบครัว และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทำให้บ้านไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไป ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด และหลุดจากระบบการศึกษาสูงถึงหลักล้าน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้สะท้อนปัญหาของสังคมที่กำลังกัดกินชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างเงียบๆ โดยทางรอดของปัญหานี้ไม่ใช่การเยียวยาที่ปลายเหตุ แต่ต้องย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ก่อนที่ทุกอย่างสายเกินไป
ดังนั้น สสส. เล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย จัดงาน “ThaiHealth Watch 2026” ให้คุณพ่อคุณแม่รู้ทัน 4 เทรนด์ภัยร้ายสุขภาวะเด็กปี 2569 เพื่อมุ่งยกระดับและรับมือวิกฤตเด็กเกิดน้อย ด้วยการเร่งปลูกฝังตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต และป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดงาน ThaiHealth Watch 2026 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2569 “ปลุกอนาคตเด็กไทยด้วยสุขภาพกายใจที่แข็งแรง” ว่า
สสส. มุ่งสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้และสถานการณ์สุขภาพเด็กไทย ปี 2568 เพื่อสะท้อนทิศทางสุขภาพพร้อมแนวทางลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เกิดเป็น 4 ประเด็น ที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่วัยเด็ก
1.พลิกวิกฤตประชากรไทย ด้วยการลงทุนในพัฒนาการตั้งแต่วัยแรกเริ่ม โดยพัฒนาการของเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี ถือเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของชีวิต และจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงทุกปี จึงต้องใส่ใจให้เด็กเติบโตอย่างมีศักยภาพ สสส. ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบ 6 แห่ง ด้วยนวัตกรรมโปรแกรม 366 Q-KIDS เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงปลูกฝังเด็กให้มีสุขภาวะดี
2.อ้วนในเด็กไม่ใช่แค่เรื่องบนจาน แต่คือความเคยชินที่ฝังลึกในบ้านและโรงเรียน รายงานแผนที่โรคอ้วนโลก (World Obesity Atlas 2024) ระบุว่า เด็กไทยเกือบ 1 ใน 3 คน มีภาวะอ้วน และเสี่ยงต้องเผชิญกับโรคไม่ติดต่อ (NCDs) กระทบการเรียนรู้ และพัฒนาการทางสังคม
สสส. สร้างระบบสุขภาพ แก้ปัญหาเด็กอ้วน ผ่านลำปางโมเดล ต้นแบบโภชนาการเด็กสามเหลี่ยมสมดุล ออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพที่ค่อยๆ ปรับพฤติกรรม สร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ ทำให้เด็กเข้าใจโภชนาการตามหลักที่ถูกต้อง และยังลดจำนวนเด็กอ้วนได้สำเร็จถึง 1.6%
3.คลิกแรกสู่หนี้ก้อนโต สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนเท่าทันออนไลน์ ก่อนถึงคลิกที่แพงที่สุด การเคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567-30 มิ.ย. 2568 พบคำว่า บาคาร่า สล็อต และ เว็บพนัน ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ที่แม้จำนวนโพสต์จะไม่สูงที่สุด แต่กลับมีการเข้าถึง กว่า 1.8-2 ล้านคนต่อโพสต์
สสส. สานพลังภาคี 50 องค์กร จัดงาน SIDTH 2025 ในวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ปี 2568 ประชาชนร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
4.เมื่อสถิติไม่เคยโกหก ความเสี่ยงที่ผู้ใหญ่กำลังส่งต่อลูกหลานบนท้องถนน ปี 2567 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนถึง 17,477 ราย เฉลี่ยวันละ 48 คน รถจักรยานยนต์เป็นต้นเหตุหลักของการสูญเสีย ขณะที่ผลการสำรวจของเด็ก มีการสวมหมวกกันน็อกอยู่ที่ประมาณ 8-16% เท่านั้น
สสส. สานพลังสภาผู้บริโภค 33 จังหวัด พัฒนาโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย 20 แห่ง และพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน เช่น สวมหมวกกันน็อก 100% คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อปลูกฝั่งวินัยให้ตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุด
ขณะที่ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า กทม. มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชากรทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องการศึกษาและการสร้างพัฒนาการที่ดีทุกมิติ
โดยที่ผ่านมา กทม. ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในเด็กมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ ThaiHealth Watch 2026 จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้เป็นฐานข้อมูลให้หลายๆ หน่วยงานได้นำไปพัฒนาเด็กให้มีพื้นฐานที่ดีในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในอนาคต เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมวัย ผ่านการสร้างรากฐานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของแต่ละพื้นที่ได้ในอนาคต
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/healthtrend และรับข้อมูลสุขภาพเฉพาะรายบุคคลได้ที่แอปพลิเคชัน “Persona Health”