บัวขาว เปิดภาพลุยพื้นที่ชายแดน ลั่นไม่อยากทำเลย แต่จำเป็นต้องทำ ฝากถึง ผู้นำกัมพูชา ให้ยอม อย่าฝืน ชีวิตทหารสูญเสียเท่าไหร่แล้ว
เพจ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) นักมวยไทยชื่อดัง ที่สังกัดกองทัพบก ยศร้อยเอก โพสต์ภาพปฏิบัติภารกิจชายแดน พร้อมเขียนข้อความระบุว่า จริงๆแล้วไม่อยากทำเลยนะ แต่ผมจำเป็นต้องทำเพราะผู้นำ คุณมาทำประเทศไทยผมก่อนผมถึงต้องทำ พอเถอะ ยอมเถอะ ยอมรับเถอะ ผู้นำกัมพูชาอย่าฝืนเท่าไหร่แล้วชีวิตทหารของคุณ
โดยในโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก และต่างแสดงความชื่นชมบทบาทการทำหน้าที่ทหารของบัวขาว
ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์สู้รบไทย-กัมพูชา โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย เผยแพร่เอกสารจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่า กัมพูชาส่งหนังสือทางการขอเจรจาหยุดยิงตามกลไก GBC ซึ่งไทยย้ำต้องพิสูจน์ความจริงใจตาม 3 เงื่อนไขหลัก
ที่มา : Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)
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