พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 9 ราย

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 9 ราย ดังนี้

มหาประมาภรณ์ช้างเผือก

1.พลเอก ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร

2.พลเอก เจริญชัย หินเธาว์

3.พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์

4.พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว

5.พลเรือเอก ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์

6.พลเรือเอก ชาติชาย ทองสะอาด

7.พลอากาศเอก แอร์บูล สุมธิวรรณ

มหาวชิระมงกุฎ

1.พลเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์

2.พลอากาศเอก สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

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