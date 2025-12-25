คลังเผย คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย ยอดใช้จ่ายทะลุ 80,075 ล้านบาท มีผู้ใช้สิทธิครบวงเงินแล้วจำนวน 6.44 ล้านราย รีบใช้ให้หมดในวันที่ 31 ธ.ค.68
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.68 นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส (โครงการฯ) โดย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 80,075.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
ส่วนที่ 1 เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 40,692.41 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป จำนวน 39,227.11 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) จำนวน 1,465.33 ล้านบาท
ส่วนที่ 2 เงินที่รัฐร่วมจ่าย 39,382.96 ล้านบาท ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปจำนวน 37,989.75 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายผ่าน Food Delivery Platform จำนวน 1,393.21 ล้านบาท และสำหรับจำนวนร้านค้าในโครงการ จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น.
โดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 999,331 ราย ในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่าน Food Delivery Platform จำนวน 89,698 ราย
นายพงศ์นคร กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิครบวงเงิน 2,400 บาท หรือ 2,000 บาท แล้วจำนวน 6.44 ล้านราย หรือคิดเป็น 32.59% ของผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิคงเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินโครงการ
โดยใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. หรือใช้จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่าน Food Delivery Platform ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.68 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ