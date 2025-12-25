2 ผู้สูงอายุ กลับจากงานรับปริญญาหลาน ขับเก๋งหลับในชนราวสะพาน ไฟคลอกเสียชีวิตคารถทั้งคู่

ยโสธร – พนักงานสอบสวน สภ.เลิงนกทา รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนราวสะพานข้ามลำห้วยใกล้กับบ้านกุดโจด มีคนติดคาซากรถ บริเวณถนนเส้นทางระหว่างบ้านกุดโจด-บ้านกุดแห่ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพรพระแม่ เลิงนกทา

ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถเก๋ง โตโยต้า อัลติส ตกลงไปข้างทาง เปลวไฟลุกท่วมรถทั้งคันอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงต้องประสานรถดับเพลิงเข้าช่วยระงับเพลิง

ภายหลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถ พบร่างของคนขับและคนที่นั่งมาด้วย ซึ่งเป็นหญิงทั้ง 2 คน ทราบชื่อคือ น.ส.ตรีญภรณ์ อายุ 73 ปี และ น.ส.อุไร อายุ 68 ปี ถูกไฟคลอกดำเป็นตอตะโก

จากการตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยญาติผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าทั้ง 2 คน เดินทางกลับจาก จ.นครพนม หลังจากไปร่วมงานรับปริญญาหลานและกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านพัก

ขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า เห็นรถเก๋งคันดังกล่าวขับมาจากทางบ้านกุดแห่ มุ่งหน้าไปทางบ้านกุดโจด พอไปถึงจุดเกิดเหตุรถส่ายไปมา ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนกับราวสะพานอย่างแรง จนตกลงไปข้างทางและเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนจะลุกท่วมตัวรถอย่างรุ่นแรง จนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ส่งผลให้คนในรถ 2 คน ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิต ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับน่าจะหลับใน เนื่องจากเดินทางมาระยะทางไกล

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