ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดถนน ย่านราชประสงค์–ประตูน้ำ ชั่วคราววันที่ 31 ธ.ค.68 ถึง 1 ม.ค. 69 รับงาน “Centralworld Bangkok Countdown 2026”
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.68 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเป็นการชั่วคราว ในการจัดงาน Centralworld Bangkok Countdown 2026 ประจำปี พ.ศ.2568
ด้วยเทศกาลปีใหม่ 2569 มีการจัดงาน “Centralworld Bangkok Countdown 2026” บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจะมีประชาชนชาวไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวงานและเฉลิมฉลองกันเป็นจำนวนมาก อันอาจส่งผลกระทบต่อการจราจร
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร และประชาชนที่มาร่วมงานได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนต่างๆ
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน เป็นการชั่วคราว ในการจัดงาน Centralworld Bangkok Countdown 2026 ประจำปี พ.ศ. 2568”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
ข้อ 3 ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน ดังต่อไปนี้
3.1 ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกประตูน้ำ ถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
3.2 ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงปากซอยมหาดเล็กหลวง 1 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
3.3 ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่า ถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
3.4 ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
3.5 ถนนราชปรารภ ตั้งแต่แยกนิคมมักกะสัน ถึงแยกประตูน้ำ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
3.6 ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกชิดลม ถึงแยกประตูน้ำ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ
ข้อ 5 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว