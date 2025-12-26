กรมควบคุมมลพิษ เปิด 10 อันดับ คุณภาพน้ำทะเล-แหล่งน้ำผิวดิน ดีที่สุด ปี 2568 เผยน้ำทะเลเสื่อมโทรม 5 อันดับแรก อยู่ในพื้นที่ กทม.ปริมณฑล
วันที่ 26 ธ.ค.2568 นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2568 จำนวน 210 จุด ครอบคลุมพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล 6 ประเภท ผลการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index; MWQI) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 31 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 60 เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 6 และกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 3
พื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุด 10 ลำดับแรก
- อ่าวสะพลี จ.ชุมพร
- อ่าวบ่อม่วง จ.กระบี่
- หาดคลองดาว จ.กระบี่
- หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร
- บ้านคลองนิน เกาะลันตา จ.กระบี่
- หาดริ้น เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- หาดท้ายเหมือง จ.พังงา
- หาดละไม เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- เกาะไก่ จ.กระบี่
- อ่าวบางสน จ.ชุมพร
ขณะที่พื้นที่ที่คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรมมากที่สุด 5 ลำดับแรก
- ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ
- ปากคลอง 12 ธันวา จ.สมุทรปราการ
- โรงงานฟอกย้อม กม.35 จ.สมุทรปราการ
- บางขุนทียน กรุงเทพมหานคร
- ปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร
แนวโน้มคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2568) ค่อนข้างคงที่ โดยพื้นที่ฝั่งอันดามันยังคงมีคุณภาพดีที่สุด ขณะที่ปัญหาหลักที่พบคือ สารอาหารและแบคทีเรียสูง ซึ่งสารอาหารที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีได้บ่อยขึ้น
สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ จำนวน 363 จุดตรวจวัด ครอบคลุมแหล่งน้ำสายหลัก 59 แหล่งน้ำ และแหล่งน้ำนิ่ง 6 แหล่งน้ำ ปี 2568 (จากผลการตรวจวัดจำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2568)
พบว่า มีผลการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index; WQI) อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 40 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 46 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 14 โดยไม่พบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
ผลการจัดอันดับแหล่งน้ำผิวดินที่มีคุณภาพน้ำดีที่สุด 10 อันดับแรก
- แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน
- แม่น้ำตาปีตอนบน
- แม่น้ำอูน
- ทะเลสาบหนองหาร
- แม่น้ำพุมดวง
- แม่น้ำสงคราม
- แม่น้ำแควน้อย
- แม่น้ำหลังสวนตอนบน
- แม่น้ำเลย
- แม่น้ำพอง
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินของประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2559–2568) พบว่า โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย โดยแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี และไม่พบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเฝ้าระวัง ฟื้นฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้ำของประเทศอันเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
นายสุรินทร์ กล่าวว่า คพ. ยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การกำหนดมาตรการ และการสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพน้ำทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ การจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า
“คพ. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำทะเลในระยะยาว เพื่อร่วมกันยกระดับและรักษาคุณภาพแหล่งน้ำของประเทศให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ และเกิดความยั่งยืนต่อไป” นายสุรินทร์ กล่าว