ลูกค้าผวา ร้านอาหารญี่ปุ่น ห้างดังกลางกรุง เจอหนูยักษ์ เดินไต่ท่อข้ามศีรษะไปมา เผย พนักงานหน้าร้านก็เห็นภาพเดียวกัน แต่ทุกคนกลับนิ่งเฉยเหมือนเป็นเรื่องปกติ
วันที่ 26 ธ.ค.2568 มีเรื่องราวจากสมาชิกกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค รายหนึ่ง ออกมาเล่าประสบการณ์ชวกขนลุกหลังไปใช้บริการร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างชื่อดังใจกลางกรุง แต่กลับต้องเจอหนูตัวใหญ่เดินไต่ท่อผ่านไปมาอยู่เหนือศรีษะ
โดยผู้โพสต์ระบุว่า แชร์ประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ที่สาขาห้างชื่อดังครับ!! 6 ธ.ค. ที่ผ่านมาไปทานกับเพื่อนๆ ตกใจมากที่เห็นหนูตัวใหญ่เดินอยู่บนท่อเหนือหัวหลายครั้ง ซึ่งจุดที่พีคคือพนักงานหน้าร้านก็เห็นภาพเดียวกันแต่ทุกคนกลับนิ่งเฉยเหมือนเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครเข้ามาจัดการ หรือแม้แต่จะเดินมาขอโทษลูกค้าเลยสักคำ
ที่ผมกังวลมากเพราะนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูของสดและของดิบจำนวนมาก ซึ่งเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย ควรจะเป็นหัวใจสำคัญ ที่ต้องดูแลให้เข้มงวดกว่าปกติหลายเท่า พอเกิดเรื่องผมก็พยายามช่วยแจ้งผ่าน DM ของเพจ และโทรหาสำนักงานใหญ่เพราะอยากให้ทางแบรนด์รับทราบและแก้ไข แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้ว ทุกอย่างเงียบกริบเหมือนส่งข้อความไปหาอากาศ ไร้การตอบกลับใดๆ
ที่ผมออกมาโพสต์เพราะอยากให้ทางร้านปรับปรุงจริงๆ ผมไม่ได้ต้องการเงินคืน หรือไม่ได้อยากได้ของกำนัลอะไรมาชดเชยทั้งนั้น ผมแค่เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ยังอยากกลับไปใช้บริการร้านนี้ต่อ แต่ผมอยากกลับไปทานด้วยความมั่นใจจริงๆ ว่าร้านจะสะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคแล้ว เพราะสำหรับร้านอาหารระดับนี้ มาตรฐานสุขอนามัยและการใส่ใจความรู้สึกลูกค้าควรจะชัดเจนกว่านี้ครับ
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