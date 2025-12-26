หญิง 26 ปี ปวดท้องขวาบน นึกว่าเป็น นิ่วในถุงน้ำดี ตรวจดูตกใจ อัลตราซาวด์ช่องท้อง พบเส้นยาวๆ 5 ซม. ซ้ำขยับดุ๊กดิ๊กได้ ที่แท้เป็นพยาธิไส้เดือน มาอยู่ใน ถุงน้ำดี
เพจ Tensia โพสต์เคสผู้ป่วยที่เข้ามารักษา ความว่า หญิง 26 ปี ปวดท้องขวาบนเหมือนนิ่วในถุงน้ำดี สรุปถุงน้ำดีน่ะใช่ แต่ข้างในไม่ใช่นิ่ว แต่เป็นอะไรบางอย่าง ดุ๊กดิ๊กๆๆ เป็นเคสที่อ่านจบแล้วอ่านจะมีเสียงในหัวว่า “เมิงทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร”
หญิงอายุ 26 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เริ่มมีอาการ ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่และชายโครงขวา ปวดตื้อๆ ต่อเนื่องมาประมาณ 8 วัน บางวันปวดมาก บางวันปวดน้อย บางครั้งก็สัมพันธ์กับอาหาร มีอาการถ่ายเหลวร่วมด้วย จากค้นหาอ่านเพิ่มเติม เธอเริ่มกังวลว่าอาจเป็น นิ่วในถุงน้ำดี (ซึ่งการปวดก็เหมือนจริงๆ) เธอจึงตัดสินใจมา รพ. ในที่สุด
เมื่อมาถึงโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบว่า กดเจ็บชัดบริเวณใต้ชายโครงขวา ซึ่งเป็นตำแหน่งของถุงน้ำดี แต่ยังดีไม่มีไข้ ไม่มีตัวเหลือง อาการดูเหมือนนิ่วอุดตันในทางออก ของถุงน้ำดี (Symptomatic gallstone)
แต่ผลเลือดเริ่มทำให้ต่อมเอ๊ะทำงาน
- ฮีโมโกลบินต่ำ → โลหิตจาง
- เม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลสูงถึง 23%
- ค่าเอนไซม์ตับ (AST, ALT, ALP) สูงกว่าปกติเล็กน้อย
‘นิ่วบ้าอะไร ทำเม็ดเลือดขาว eosinophil สูง?’ เพราะมันเป็นเม็ดเลือดขาวที่ไว้กำจัดหนอนพยาธิค่ะ
แพทย์จึงส่งตรวจ อัลตราซาวด์ช่องท้องด้านบนในถุงน้ำดี แทนที่จะเจอนิ่ว แต่เจออะไรไม่รู้ เป็นลำยาวๆ ประมาณ 5 เซนติเมตร เป็นสีขาวๆ แต่ไม่ได้มีเงาสะท้อน ด้านหลังเหมือนนิ่ว
(posterior acoustic shadow) ที่สำคัญคือ มันขยับได้ด้วยยยยยย ดุ๊กดิ๊กๆๆๆๆๆๆ
โอย ไม่ใช่นิ่วแล้ว อันนี้สิ่งมีชีวิตแน่นอน และน่าจะเป็น พยาธิไส้เดือน (Ascaris lumbricoides)
ที่เลื้อยขึ้นมาอยู่ใน ถุงน้ำดี เพราะเจ้านี่มันขี้สงสัย ชอบเลื้อยไปนั่นไปนี่ เลื้อยไปบางครั้งก็ติดแหง่ก ไปไหนไม่ได้ แทนที่จะอยู่กินในลำไส้ชิวๆ หาเรื่องนัก
สรุปแพทย์วินิจฉัยเป็นภาวะถุงน้ำดีอักเสบจากพยาธิไส้เดือน (Cholecystitis secondary
to gallbladder ascariasis)
พยาธิไส้เดือน ปกติอาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก แต่บางครั้งมันสามารถไชขึ้นจากลำไส้ ผ่านทางท่อน้ำดี
เข้าสู่ระบบทางเดินน้ำดีได้ (biliary ascariasis)
การเข้าไปอยู่ใน ถุงน้ำดี ถือว่า พบได้น้อยมาก คิดเป็นเพียงประมาณ 2% ของเคสทั้งหมดที่เข้าทางเดินน้ำดี และสามารถทำให้เกิด
- ปวดท้องแบบ biliary colic
- ถุงน้ำดีอักเสบ
- ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น หนองในถุงน้ำดี หรือ sepsis ได้
แพทย์เลือกเริ่มจาก การรักษาแบบประคับประคอง
- งดอาหาร
- ให้สารน้ำทางหลอดเลือด
- ยาแก้ปวด
- ให้กำจัดพยาธิ Albendazole
พร้อมกับติดตามด้วยอัลตราซาวด์ทุกวัน
วันที่ 3 ของการรักษา อัลตราซาวด์ซ้ำ ไม่พบพยาธิในถุงน้ำดีอีกแล้ว แพทย์ยืนยันด้วย MRI และ MRCP พบว่าทั้งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี กลับมาสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
สรุปว่า
พยาธิได้ เลื้อยออกจากถุงน้ำดี กลับลงสู่ลำไส้ และในวันเดียวกันนั้นเอง พบ ซากพยาธิไส้เดือนและไข่
ออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย สรุปคือทุรนทุรายออกมาได้นี่หว่า
ส่วนผู้ป่วย อาการปวดท้องดีขึ้นชัดเจน กดไม่เจ็บ รับประทานอาหารได้ หยุดสารน้ำ ให้ albendazole ต่อจนครบคอร์ส ผู้ป่วยกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด
สิ่งที่อยากฝากจากเคสนี้
1.ปวดชายโครงขวา ไม่ใช่ทุกเคสจะเป็นนิ่ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีพยาธิชุก
2.อีโอซิโนฟิลสูง คือกุญแจสำคัญ ที่ช่วยเปิดประตูไปหาสาเหตุที่ไม่ธรรมดา (แต่เคสนี้คือสูงมากๆ เลยนะคะ ไม่ใช่เกินนิดๆ หน่อยๆ)
3.อัลตราซาวด์ คือเครื่องมือที่ดีที่สุด ทั้งวินิจฉัย และติดตาม
4.ไข่พยาธิไส้เดือนอยู่ตามดินที่ปนเปื้อน อุจจาระของพาหะ สุดท้ายมักปนมากับพืชผัก ที่ปลูกที่ดินตรงนั้น หรือมาทางน้ำจากแหล่งธรรมชาติ
ดังนั้นความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมาก ล้างผักผลไม้สดก่อนเสมอ ล้างมือก่อนกินอาหารเสมอ โดยเฉพาะไปจับดินจับพื้นมา
ที่มา : Tensia