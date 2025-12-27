เปิดคำพิพากษา ศาลสั่งจำคุก 2 ปี แอน จักรพงษ์ ไม่รอลงอาญา สั่งปรับ JNK 40,000 บาท คดีฉ้อโกง หลอกซื้อหุ้นกู้ มูลค่า 30 ล้านบาท
วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ศาลแขวงพระนครใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ อ่านคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำ อ.1440/2566 ที่นายระวีวัฒน์ มาศฉมาดล โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 1 และ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง
พฤติการณ์คดีเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 ถึงวันที่ 8 ส.ค.2566 จำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงโจทก์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์
เปิดคำพิพากษา ศาลสั่งคุก แอน จักรพงษ์
โดยชักชวนให้โจทก์ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ทราบดีอยู่แล้วว่า จำเลยทั้งสองไม่สามารถคืนเงินให้แก่โจทก์ในวันเวลาตามที่แจ้งได้ เนื่องจากภาระทางการเงินของจำเลยที่ 1 ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวได้
โดยการหลอกลวงเช่นว่านั้น จำเลยทั้งสองได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ จำนวน 30,000,000 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่ เขตวัฒนา กทม. ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา ม.341
โดยวันนี้ ผู้รับมอบอำนาจบริษัทจำเลยที่ 1 มาศาล ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ศาลเคยมีคำสั่งออกหมายจับเกิน 1 เดือนแล้ว ไม่มาศาล และยังจับตัวไม่ได้ ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลยที่ 2
โดยคำพิพากษาสรุปว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ไม่รอลงอาญา
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2568 ศาลแขวงพระนครใต้ นัดฟังคำพิพากษาคดีดังกล่าว แต่เมื่อถึงเวลานัด นายจักรพงษ์ จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง พฤติการณ์ทำให้เห็นว่า จำเลยที่ 2 จงใจหลบหนี ศาลจึงให้ออกหมายจับจำเลยที่ 2 มาฟังคำพิพากษาต่อไป
ส่วนนายประกันไม่ส่งตัวจำเลยที่ 2 ตามกำหนดนัดถือว่าผิดสัญญาประกัน โดยให้ปรับนายประกันเต็มตามสัญญาประกัน ให้ออกคำบังคับให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วันนับแต่วันนี้ ก่อนจะนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันนี้
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