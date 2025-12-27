อยู่เมืองหลวงทั้งที สิ้นปีจะเหงาได้ไง รวมที่ Countdown สุดปัง! ใน กรุงเทพมหานคร มีครบทั้ง กิน-ช้อปปิ้ง-ฟังเพลง-ดูศิลปิน, ดาราคนโปรด
1.ไอคอนสยาม (ICONSIAM)
ไอคอนสยาม จัดงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ด้วยการผนึกกำลังของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
ไฮไลท์สำคัญ
การแสดง 4 มิติเหนือท้องฟ้า การแสดงพลุรักษ์โลก ผสานโดรน และ Pyrotechnics สุดตระการตา ภายใต้แนวคิด “In Eternity Reverence” เพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตระการตากับการแสดงพลุรักษ์โลกความยาวกว่า 1,400 เมตร ยาวที่สุดริมเจ้าพระยา ที่จะสว่างไสวเหนือท้องฟ้าอย่างสมศักดิ์ศรีระดับเวิลด์คลาส พร้อมด้วยการแสดงโดรน ผสาน
เซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดพิเศษจากศิลปินระดับโลก Mark Tuan สร้างประวัติศาสตร์แห่งความบันเทิงหน้าใหม่ พร้อมพาทุกคนเข้าสู่ปี 2026 ด้วยโมเมนต์แห่งความประทับใจกับการแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกมาเพื่อเวทีเคานต์ดาวน์ของไอคอนสยามโดยเฉพาะ ที่สำคัญยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษเป็นการแสดงร่วมกับศิลปินไอคอนิกของไทยเพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับทุกคน
นอกจากนี้ ยังมีความสนุกจากศิลปินแถวหน้าของไทยกว่า 200 ศิลปิน กับ 5 วัน 5 คืน กับ 5 คอนเซ็ปต์แนวดนตรี การันตีความอลังการและโมเมนต์สะกดสายตาที่จะกลายเป็นความทรงจำแห่งปีของผู้ร่วมงานทุกคน
2.SIAM SQUARE – สยามสแควร์
สยาม สถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนของวัยรุ่นทุกยุคใน กทม. ปีนี้จัดงาน SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 Presented by AIS SIAM สร้างปรากฏการณ์ย่านสยามรวมพลังผู้เช่าในพื้นที่สยามสแควร์ และสยามสแควร์วัน เนรมิตพื้นที่ใจกลางเมืองให้เป็น “ถนนแห่งความฝัน” ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2026 พร้อมชวนทุกคนมาฉลองความสุขแบบจัดเต็ม
ไฮไลท์สำคัญ
- “Christmas & Countdown Walking Street” เนรมิตถนน ตั้งแต่ทางลาด SQ1 จาก BTS ยาวลงไปจนถึง Walking Street พบกับกิจกรรมจากแบรนด์ต่างๆ อาทิ Fujifilm, MINISO, BEAUTRIUM, Smiley, RAVIPA, AIS, Hirono และ POP MART
- Christmas Lighting Night ชวนเพื่อนๆ มาถ่ายรูปต้นคริสต์มาสยักษ์ใจกลางสยามสแควร์ อย่าลืมเช็กอินและแชร์ความประทับใจได้ตลอดช่วงเทศกาล
- ในคืนข้ามปี Countdown Celebration พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย นำโดย พี่จอง คัลแลน, เจษ-ไบเบิ้ล, เติ้ล-เฟิร์สวัน, LYKN, SERIOUS BACON, Sugar ‘N Spice, bamm, TALAY พร้อมนับถอยหลังสู่ปี 2026 (วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- Step to your Dreamz และ Vinyl Stage เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาเล่นดนตรีแสดงความสามารถ โชว์ความเป็นตัวเอง
ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
3.สยามพารากอน (Siam Paragon)
สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศ ร่วมฉลองความมหัศจรรย์ของฤดูกาล ณ พาร์ค พารากอน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2568
ไฮไลท์สำคัญ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น.
เตรียมปลดล็อคสกิลหูเคลือบทองคำไปกับเสียงเพลงจาก “อิ๊งค์-วรันธร” ก่อนจะส่งต่อเวทีใน เวลา 23.30 น.ให้คู่จิ้นแห่งปี “เก่ง-น้ำปิง” ร่วมนับเวลาถอยหลังส่งความสุขมอบรอยยิ้มข้ามปีไปด้วยกัน
นอกจากนี้ NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ร่วมมอบความสุขเต็มพิกัด ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน เปิดให้บริการถึง 24.00 น.
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น.
ร่วมส่งเสียงนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกัน กับวงชื่อดังระดับแถวหน้าของไทย ‘Tilly Birds’ ที่จะมาร่วมระเบิดความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้แฟน ๆ แบบสุดมันส์!
4.เซ็นทรัลเวิลด์ (CentralWorld)
นับถอยหลังสู่ปีใหม่ใน “centralwOrld Bangkok Countdown 2026: The Original – Times Square of Asia”
ไฮไลท์สำคัญ
- พลุซิตี้สเคป ใจกลางเมือง ยาวที่สุด ดีไซน์ใหม่ สีใหม่ โอบสกายไลน์กรุงเทพฯ
- โชว์จากศิลปิน T-Pop ตัวท็อประดับโลก โปรดักชัน แสง สี เสียง
- เวทีคอนเสิร์ตเคานต์ดาวน์ดิจิทัล รูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสานภาพ เสียง และเอฟเฟกต์แบบ Immersive เข้าด้วยกันไร้รอยต่อ
- การแสดงโดรนแปรอักษร ที่ถ่ายทอดสารแห่งความรัก ความสามัคคี และความหวัง ส่งต่อ Message to the World จากใจกลางกรุงเทพฯ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
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