ไอคอนสยาม ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า และพันธมิตรทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรการความปลอดภัยระดับสากล ครอบคลุมทางบก–ทางน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความเชื่อมั่นต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมฉลอง Amazing Thailand Countdown 2026
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรทุกภาคส่วน เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาร่วมมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก “Amazing Thailand Countdown 2026 at ICONSIAM” ระหว่างวันที่ 27–31 ธันวาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
ไอคอนสยาม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ จัดพิธีปล่อยแถวกำลังพลปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและซักซ้อมการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ รวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่ ได้แก่ สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา และสำเหร่ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานด้านความปลอดภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตคลองสาน ตลอดจนหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลตากสิน และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช รวมถึงภาคการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถไฟฟ้า BTS ร่วมบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
ไอคอนสยาม ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
โดยวางแผนบริหารจัดการพื้นที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการกำหนดเส้นทางเข้า–ออกพื้นที่ การบริหารจัดการจราจร การควบคุมกิจกรรมบันเทิง และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในทุกมิติ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะหนึ่งใน Global Countdown Destination อย่างแท้จริง
มาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการจัดงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่พร้อมใช้งานทั่วศูนย์การค้า การจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอย่างเต็มอัตรา การตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกจุดเข้า–ออก รวมถึงการเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล จุดปฐมพยาบาล และรถพยาบาล เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีตลอดการจัดงาน
ในมิติทางน้ำ ไอคอนสยามร่วมกับ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เรือสายตรวจ และเรือดับเพลิง เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยตลอดแนวแม่น้ำ ขณะเดียวกัน ยังร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบถังดับเพลิง อุปกรณ์รับมือเหตุฉุกเฉิน และระบบความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่จัดงานอย่างรอบคอบ
ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) และสุนัขตำรวจ K9 เข้าประจำการในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา และควบคุมสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทั้งทางบกและทางน้ำ สร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ในส่วนของการดูแลนักท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประจำการในพื้นที่ไอคอนสยามและแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมรองรับการสื่อสารหลายภาษา และประสานการช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบในครั้งนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น เสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยงการนำวัตถุอันตรายเข้าพื้นที่ และใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเส้นทางคมนาคมที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้การจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2026 at ICONSIAM เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจในช่วงเทศกาลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ