เจอน้องฝึกงานคนนี้บริษัทสะเทือนมาก ป้ารัตนา มาปราบ มอสมัดจุก เจ้าของบริษัท เป็นการสัมภาษณ์ฝึกงานที่ลั่นทุกคำตอบ
เป็นการสัมภาษณ์น้องฝึกงานงานที่ทำเอางงทั้งคนถามคนตอบแล้ว ช่อง มอสมัดจุก เผยคลิป “น้องรัตนามาปราบพี่มอส” ความเฮี้ยบของ มอส เจ้าของบริษัท เจอฤทธิ์ป้ารัตนาเข้าไปจะเป็นยังไง
โดย มอส สัมภาษณ์แต่ละคำถาม เจอคำตอบป้ารัตนาไปคนละทาง ถามชื่อ ถามประวัติได้คำตอบไม่คาดฝัน ทำเอาหลุดฮาไม่ได้ โดยเฉพาะ มายด์ น้องฝึกงานรุ่นพี่หัวเราะลั่นมากกับคำตอบป้ารัตนา
มอส เจ้าของบริษัท ยังไปไม่เป็นเจอคำตอบ ป้ารัตนา
แถมพอถามชื่อเจ้าของบริษัท ก็ได้คำตอบคาดไม่ถึงอีก ทำเอา มอส เจ้าของบริษัทถึงกับโยนให้ มายด์ น้องฝึกงานรุ่นพี่สัมภาษณ์ น้องรัตนา แล้วกัน งานนี้สุดท้ายจะผ่านการสัมภาษณ์หรือเปล่าไม่รู้ แต่ฮาจนบริษัทสะเทือน
@mosjookqs น้องรัตนามาปราบพี่มอส #บริษัทของเรา #น้องฝึกงาน #คิวรัสส์ @ยัยมายด์✨ ♬ เสียงต้นฉบับ – Mosmudjook
ที่มาช่อง มอสมัดจุก
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ทีมข่าวสด 27 ธ.ค.68