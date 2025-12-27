การบินไทย ชี้แจง กรณีรถเข็นไฟฟ้าของผู้โดยสารเที่ยวบิน TG643 จะติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

การบินไทยชี้แจงการตรวจสอบรถเข็นไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยการบิน ดังนี้ว่า “บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงกรณีที่ผู้โดยสารเที่ยวบิน TG643 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ได้ร้องเรียนผ่านสื่อเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถเข็นไฟฟ้าของผู้โดยสาร”

“จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ผู้โดยสารได้เดินทางมาที่จุดโหลดสัมภาระด้วยตนเอง (Self-Bag Drop) โดยมิได้แจ้งข้อมูลล่วงหน้าว่าเป็นผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ พนักงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการตรวจสอบประเภทแบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้า เพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยในการขนส่งขึ้นอากาศยานตามระเบียบด้านความปลอดภัยการบิน โดยได้ชี้แจงให้ผู้โดยสารทราบและได้รับความยินยอมก่อนดำเนินการ”

การบินไทย เผยผลตรวจสอบปมร้องเกี่ยวกับ รถเข็นไฟฟ้าของผู้โดยสาร

“การตรวจสอบดังกล่าวเป็นเพียงการเปิดฝาครอบเพื่อตรวจสอบในส่วนที่จำเป็น โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือกระทบต่อระบบสายไฟและแบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้า และได้ปิดฝาครอบกลับสู่สภาพเดิม ต่อมาพนักงานได้รับแจ้งว่ารถเข็นไม่สามารถเปิดใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารได้ตัดสินใจเดินทางต่อ และพนักงานภาคพื้นได้ประสานไปยังสถานีปลายทางล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมการดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษเมื่อเดินทางถึงกรุงเทพฯ”

การบินไทย ชี้แจง กรณีรถเข็นไฟฟ้าของผู้โดยสารเที่ยวบิน TG643

พร้อมพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม

“การบินไทยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้โดยสารทุกท่านและยึดมั่นในมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในการบินเป็นสำคัญ โดยจะติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและพร้อมพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม”

ที่มา การบินไทย

ทีมข่าวสด 27 ธ.ค.68

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