เผยความลับ! 7 ปฏิกิริยา กลไก สุดแปลกของร่างกายมนุษย์ ที่แสดงออกมาแบบอัตโนมัติ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาชีวิตให้รอด
ร่างกายมนุษย์ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ซับซ้อนและหาคำตอบในหลาย ๆ เรื่องได้ยาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่างกายจะปฏิกริยาอัตโนมัติแบบที่เราคาดไม่ถึง บางครั้งก็แตกต่างกันไปในแต่ละคน เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “สัญชาตญาณการเอาตัวรอด” ที่ร่างกายพยายามดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่
1.การบิดเบือนของเวลา
คนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาดูเหมือนจะช้าลง งานวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอวาพบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงชีวิตประสบกับปรากฏการณ์นี้ ขณะเดียวกันงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบนี้อาจเกิดขึ้นในด้านความทรงจำ เนื่องจากความกลัวทำให้สมองเก็บรายละเอียดไว้มากขึ้น
2.ปฏิกิริยาตอบสนองการเอาชีวิตรอดในน้ำเย็น
การสัมผัสกับน้ำเย็นจะกระตุ้น “Mammalian Diving Reflex” ซึ่งจะทำให้หัวใจเต้นช้าลงและส่งออกซิเจนไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆ งานวิจัย จากวารสาร Frontiers in Psychiatryปี 2021 ยังชี้ให้เห็นว่าอาจช่วยลดความวิตกกังวลได้ ด้วย
3.การปิดสวิตช์ความเจ็บปวด
ในกรณีฉุกเฉิน ความเจ็บปวดสามารถถูกระงับได้ชั่วคราวเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้ ดร. แดน บอมการ์ดต์ จากคณะจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบริสตอลอธิบาย ว่า บริเวณสีเทาที่อยู่รอบท่อสมอง (PAG) มีบทบาทในเรื่องนี้ เช่น เวลาเผลอหยิบของร้อนในครัว ร่างกายจะระงับความเจ็บไว้เสี้ยววินาทีเพื่อให้คุณถือของนั้นไปวางได้ทันก่อนจะปล่อยมันร่วงใส่เท้าตัวเอง
4.รูม่านตาขยายเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ความกลัวทำให้รูม่านตาขยาย ทำให้แสงส่องเข้ามามากขึ้นและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นชั่วขณะ งานวิจัยปี 2016 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Traumatic Stress พบว่าผู้ที่มีภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) จะมีรูม่านตาขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเห็นภาพที่คุกคาม ในขณะที่งานวิจัยก่อนหน้านี้เชื่อมโยงขนาดของรูม่านตากับความพยายามทางจิตใจ
5.ฝันร้ายช่วยฝึกสมอง
จากการศึกษาในปี 2019 โดยนักวิจัย ชาวสวิสและ สหรัฐฯพบว่า ฝันร้ายอาจช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเผชิญกับอันตรายได้ เพราะฝันร้าย ช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อความกลัวขณะตื่นได้
6.กลิ่นแห่งความกลัว
มนุษย์สามารถรับรู้ความกลัวของผู้อื่นได้ผ่าน “กลิ่นเหงื่อ” โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว งานวิจัยพบว่าเมื่อคนได้รับกลิ่นเหงื่อของคนที่กำลังกลัว สมองส่วนอะมิกดาลา (Amygdala) ซึ่งควบคุมปฏิกิริยาการสู้หรือหนีจะทำงานหนักขึ้นทันที สิ่งนี้ช่วยให้มนุษย์ในยุคโบราณระวังตัวได้ทันเมื่อคนในเผ่าตกอยู่ในอันตราย
7.อาการตัวสั่น
อาการสั่นเมื่อรู้สึกกลัวเกิดจากอะดรีนาลิน ไม่ใช่ความอ่อนแอ อะดรีนาลินทำให้กล้ามเนื้อตึงตัว หัวใจเต้นเร็วขึ้น และเปลี่ยนทิศทางการไหลเวียนของเลือด อาการสั่นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากพลังงานส่วนเกิน ซึ่งเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
ที่มา: unilad