โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ทุกชั้นตรา 6 ตำรวจ ประพฤติชั่วร้ายแรง-ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ หลังคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อดีตข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา เนื่องจากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และถูกลงโทษไล่ออกจากราชการโดยคำสั่งอันถึงที่สุด

ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้

รายชื่อบุคคลที่ถูก เรียกคืนเครื่องราชฯ ดังนี้

1.นายธนาธาร หรือ วิโรจน์ หรือ จงกฤษณ์ อำสกุล ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 79 (1) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

2.นายปฏิภาณ สมะพันธุ ขณะตำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 79 (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก

3.นายปฐวีกานต์ คงทองอ่อน ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 79 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

4.นายพิเชษฐ์ สุวรรณภูมิ ขณะดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ตามมาตรา 79 (1) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

5.นายไพบูลย์ บัวนุภาพ ขณะดำรงขั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (เวรบริการ) (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลย ตามมาตรา 79 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญทองช้างเผือก

6.นางสาวสุภาพร หรือ ฐิติชญาณ์ รุนพงษ์ หรือ พัณพิชญนันท์ หรือ ไชยราช ขณะดำรงชั้นยศ ดาบตำรวจหญิง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานธุรการ กองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

หรือโดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 79 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 6 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อนุทิน ชาญวีรกูล

นายกรัฐมนตรี

เรียกคืนเครื่องราชฯ

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ทุกชั้นตรา 6 ตำรวจ ประพฤติชั่วร้ายแรง-ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ

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