สุกี๋ตี๋น้อย เปิดรายได้รวม ปี 2568 ลั่น ทำได้ตามเป้าหมาย 9 พันล้านบาทแล้ว
ถือเป็นร้านสุกี้ ขวัญใจ ที่มาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยเพราะราคาที่เป็นมิตร ทำให้เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งในแต่ละปี สุกี้ตี๋น้อย มักออกมาเปิดเผยตัวเลขรายได้สร้างความฮือฮา
เช่นกันกับปีน้ี เพจ สุกี้ตี๋น้อย ได้โพสต์ข้อความขอบคุณลูกค้า และระบุว่า ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุน สุกี้ตี๋น้อย ปี 68 ขายได้ตามเป้าหมาย ยอดขาย 9 พันล้านบาทแล้ว
ทั้งนี้ สำหรับงบการเงินบริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด
ปี 2563 รายได้ 1,223 ล้านบาท กำไร 140 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 1,572 ล้านบาท กำไร 148 ล้านบาท
ปี 2565 รายได้ 3,976 ล้านบาท กำไร 591 ล้านบาท
ปี 2566 รายได้ 5,262 ล้านบาท กำไร 907 ล้านบาท
ปี 2567 รายได้ 7,075 ล้านบาท กำไร 1,168 ล้านบาท