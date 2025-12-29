10 ทำเล ที่ดินถูกสุด กรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2568 เผย อันดับ 1 เริ่มหลักพันต่อตารางวา เช็กที่นี่มีที่ไหนบ้าง เปิดสาเหตุทำไมราคายังต่ำ
วันที่ 29 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด(AREA) ได้ทำผลการสำรวจราคาที่ดินถูกสุดในประเทศไทยในปี 2568
10 ทำเลในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีที่ดินราคาถูกที่สุด ดังนี้
- ถนนเลียบคลอง 13 กม.5 อยู่ที่ 4,700 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 1.88 ล้านบาท
- ตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ราคา 8,400 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 3.36 ล้านบาท
- บางบ่อ สุขุมวิท กม.46 ราคา 10,000 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 4 ล้านบาท
- ถนนร่วมพัฒนา (ลำต้อยติ่ง) ราคา 12,000 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 4.8 ล้านบาท
- ทำเลถนนประชาสำราญ ราคาที่ดิน 13,000 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 5.2 ล้านบาท
- ถนนรังสิต-นครนายก กม.37(คลอง14) ราคา 14,000 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 5.6 ล้านบาท
- ถนนบางบ่อ-คลองด่าน กม.3.5 ราคา 16,000 บาทต่อตร.ว.หรือ 6.4 ล้านบาท
- ถนนทองสัมฤทธิ์(คุ้มเกล้า) ราคา 17,500 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 7 ล้านบาท
- ประชาร่วมใจ มีนบุรี ราคา 18,000 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 7.2 ล้านบาท
- รัตนโกสินทร์ 200 ปี บางพลี ราคา 18,500 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 7.4 ล้านบาท
สาเหตุ ทำเล ที่ดินถูกสุด ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลที่ทำให้ราคาที่ดินมีราคาถูก เนื่องจากเป็นทำเลอยู่ไกลปืนเที่ยง ห่างไกลความเจริญ ไม่มีโครงการสาธารณูปโภค มีข้อจำกัดด้านข้อกฎหมาย