10 ทำเล ที่ดินถูกสุด กรุงเทพฯและปริมณฑล ในปี 2568 เผย อันดับ 1 เริ่มหลักพันต่อตารางวา เช็กที่นี่มีที่ไหนบ้าง เปิดสาเหตุทำไมราคายังต่ำ

วันที่ 29 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด(AREA) ได้ทำผลการสำรวจราคาที่ดินถูกสุดในประเทศไทยในปี 2568

10 ทำเลในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีที่ดินราคาถูกที่สุด ดังนี้

  1. ถนนเลียบคลอง 13 กม.5 อยู่ที่ 4,700 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 1.88 ล้านบาท
  2. ตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ราคา 8,400 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 3.36 ล้านบาท
  3. บางบ่อ สุขุมวิท กม.46 ราคา 10,000 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 4 ล้านบาท
  4. ถนนร่วมพัฒนา (ลำต้อยติ่ง) ราคา 12,000 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 4.8 ล้านบาท
  5. ทำเลถนนประชาสำราญ ราคาที่ดิน 13,000 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 5.2 ล้านบาท
  6. ถนนรังสิต-นครนายก กม.37(คลอง14) ราคา 14,000 บาทต่อตร.ว. หรือไร่ละ 5.6 ล้านบาท
  7. ถนนบางบ่อ-คลองด่าน กม.3.5 ราคา 16,000 บาทต่อตร.ว.หรือ 6.4 ล้านบาท
  8. ถนนทองสัมฤทธิ์(คุ้มเกล้า) ราคา 17,500 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 7 ล้านบาท
  9. ประชาร่วมใจ มีนบุรี ราคา 18,000 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 7.2 ล้านบาท
  10. รัตนโกสินทร์ 200 ปี บางพลี ราคา 18,500 บาทต่อตร.ว.หรือไร่ละ 7.4 ล้านบาท

สาเหตุ ทำเล ที่ดินถูกสุด ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลที่ทำให้ราคาที่ดินมีราคาถูก เนื่องจากเป็นทำเลอยู่ไกลปืนเที่ยง ห่างไกลความเจริญ ไม่มีโครงการสาธารณูปโภค มีข้อจำกัดด้านข้อกฎหมาย

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