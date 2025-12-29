ข่าวจริงโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” มอบเงิน 2,000 บาทต่อเดือน เปิดคุณสมบัติผู้รับสิทธิ-ผู้ดูแล เผย ช่องทางยื่นเรื่องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

วันที่ 29 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีเอ) เปิดเผยว่า

สำหรับ โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ มอบเงิน 2,000 บาท/เดือน จากกาารประสานงานร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยันเป็น “ข่าวจริง

โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังนี้

โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนผู้ดูแล โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่พักอาศัยเดิมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดูแลในรูปแบบ “ครอบครัวอุปถัมภ์”

โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ทำความตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราวงเงินในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ดูแลผู้สูงอายุ แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน

เว้นแต่กรณีจำเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง หรือต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดำรงชีวิต อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน/เดือน

สำหรับ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ (ผู้รับสิทธิ) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ฐานะยากจน และยินยอมให้จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ โดยเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  1. อยู่ลำพังคนเดียวและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  2. อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ดูแลเดิม ก็อยู่ในภาวะลำบาก (เช่น พิการ, ว่างงาน, ไม่มีรายได้ หรือมีภาระดูแลกลุ่มเปราะบางหลายคน)
  3. อยู่ลำพังคนเดียวแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้
  4. เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรอคิวเข้าสถานสงเคราะห์คนชรา (ประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติของ “ครอบครัวอุปถัมภ์” (ผู้ดูแล)

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายกรณี)
  3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
  4. สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องเห็นชอบร่วมกัน
  5. ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา (ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมหรือสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น)
  6. ต้องดูแลผู้สูงอายุมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หากคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นเรื่องได้ที่

  • กรุงเทพมหานคร : กรมกิจการผู้สูงอายุ, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่ประกาศกำหนด
  • ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 76 จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ในพื้นที่

หลังจากยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2566 ต่อไป

ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

ข่าวจริงโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” มอบเงิน 2,000 บาทต่อเดือน เปิดคุณสมบัติผู้รับสิทธิ-ผู้ดูแล

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