ข่าวจริงโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” มอบเงิน 2,000 บาทต่อเดือน เปิดคุณสมบัติผู้รับสิทธิ-ผู้ดูแล เผย ช่องทางยื่นเรื่องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
วันที่ 29 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีเอ) เปิดเผยว่า
สำหรับ โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ มอบเงิน 2,000 บาท/เดือน จากกาารประสานงานร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยืนยันเป็น “ข่าวจริง”
โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังนี้
โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนผู้ดูแล โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่พักอาศัยเดิมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดูแลในรูปแบบ “ครอบครัวอุปถัมภ์”
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ทำความตกลงร่วมกับกรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราวงเงินในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ดูแลผู้สูงอายุ แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน
เว้นแต่กรณีจำเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง หรือต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดำรงชีวิต อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน/เดือน
สำหรับ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ (ผู้รับสิทธิ) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ฐานะยากจน และยินยอมให้จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ โดยเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
- อยู่ลำพังคนเดียวและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
- อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ดูแลเดิม ก็อยู่ในภาวะลำบาก (เช่น พิการ, ว่างงาน, ไม่มีรายได้ หรือมีภาระดูแลกลุ่มเปราะบางหลายคน)
- อยู่ลำพังคนเดียวแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้
- เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรอคิวเข้าสถานสงเคราะห์คนชรา (ประเภทไม่มีค่าใช้จ่าย)
คุณสมบัติของ “ครอบครัวอุปถัมภ์” (ผู้ดูแล)
- สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายกรณี)
- มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
- สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องเห็นชอบร่วมกัน
- ไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา (ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมหรือสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น)
- ต้องดูแลผู้สูงอายุมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นเรื่องได้ที่
- กรุงเทพมหานคร : กรมกิจการผู้สูงอายุ, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่ประกาศกำหนด
- ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 76 จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ในพื้นที่
หลังจากยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2566 ต่อไป