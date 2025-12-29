อุทาหรณ์ ตู้โชว์กระจกระเบิดเอง เคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บ
เป็นโพสต์เตือนภัยพ่อบ้านแม่บ้าน จากกลุ่ม งานบ้านที่รัก ซึ่งพบกับอุบัติเหตุสุดวิสัย ที่อันตรายจากการที่ตู้กระจกระเบิดเอง ซึ่งเป็นตู้โชว์โมเดล ที่งานนี้ จบแบบ พ่อบ้านแอบขนลุกเลยทีเดียว
โดยโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า “เตือนภัยสำหรับบ้านที่ใช้ตู้โชว์กระจกแบบนี้นะคะ ในโพสต์นี้เป็นของ IKEA อายุประมาณ2-3ปี ตู้แตกเอง โดยไม่มีอะไรไปชน หรือโดน อยู่ๆก็ระเบิดเลยค่ะ
ตอนแตกโชคดีที่ลูกชายนั่งห่างมาสามสี่ก้าว ไม่งั้นเจ็บตัวแน่ๆค่ะ เพราะถึงจะแตกเป็นเม็ดๆแต่ก็ยังมีความคมมาก และก็แตกทั้งบานประตู กระจกนี่เต็มบ้านเลยค่ะ จุดที่วางตู้ไม่โดนแสงแดดเพราะตั้งตรงกลางบ้านเป็นจุดที่เดินผ่านทั้ง วันค่ะ
โชคดีมากจริงๆ แต่สามีกับลูกชายน่าจะโชคร้ายเพราะราคาที่แท้จริงของโมเดลหุ่นยนต์มาโป๊ะตอนตู้แตก เพราะเค้ารีบช่วยกันขนออกจากตู้บอกว่าเดี๋ยวมันพังแล้วเสียดาย แม่สงสัยว่าทำไมรีบขนออกจากตู้มันแพงหรอ ลูกชายบอกว่าแม่ไม่รู้น่าจะสบายใจกว่า แต่ตอนนี้แม่เริ่มไม่สบายใจแล้วค่ะ”
งานนี้บรรดาพ่อบ้านพ่อบ้าน ได้เข้ามาคอมเมนต์ฝากไว้ให้คิด แต่น่าจะมีคนไม่ค่อยสบายใจเพิ่มขึ้นแน่นอน