อุทาหรณ์ ตู้โชว์กระจกระเบิดเอง เคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บ

เป็นโพสต์เตือนภัยพ่อบ้านแม่บ้าน จากกลุ่ม งานบ้านที่รัก ซึ่งพบกับอุบัติเหตุสุดวิสัย ที่อันตรายจากการที่ตู้กระจกระเบิดเอง ซึ่งเป็นตู้โชว์โมเดล ที่งานนี้ จบแบบ พ่อบ้านแอบขนลุกเลยทีเดียว

โดยโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า “เตือนภัยสำหรับบ้านที่ใช้ตู้โชว์กระจกแบบนี้นะคะ ในโพสต์นี้เป็นของ IKEA อายุประมาณ2-3ปี ตู้แตกเอง โดยไม่มีอะไรไปชน หรือโดน อยู่ๆก็ระเบิดเลยค่ะ

ตอนแตกโชคดีที่ลูกชายนั่งห่างมาสามสี่ก้าว ไม่งั้นเจ็บตัวแน่ๆค่ะ เพราะถึงจะแตกเป็นเม็ดๆแต่ก็ยังมีความคมมาก และก็แตกทั้งบานประตู กระจกนี่เต็มบ้านเลยค่ะ จุดที่วางตู้ไม่โดนแสงแดดเพราะตั้งตรงกลางบ้านเป็นจุดที่เดินผ่านทั้ง วันค่ะ

โชคดีมากจริงๆ แต่สามีกับลูกชายน่าจะโชคร้ายเพราะราคาที่แท้จริงของโมเดลหุ่นยนต์มาโป๊ะตอนตู้แตก เพราะเค้ารีบช่วยกันขนออกจากตู้บอกว่าเดี๋ยวมันพังแล้วเสียดาย แม่สงสัยว่าทำไมรีบขนออกจากตู้มันแพงหรอ ลูกชายบอกว่าแม่ไม่รู้น่าจะสบายใจกว่า แต่ตอนนี้แม่เริ่มไม่สบายใจแล้วค่ะ”

งานนี้บรรดาพ่อบ้านพ่อบ้าน ได้เข้ามาคอมเมนต์ฝากไว้ให้คิด แต่น่าจะมีคนไม่ค่อยสบายใจเพิ่มขึ้นแน่นอน

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