หนุ่มถึงกับอึ้ง เมื่อสั่งที่ทำน้ำแข็ง 1 ชิ้น จากแอปพลิเคชันดัง ดันได้มาเกิน 50 ชิ้น ตอนแรกนึกว่าสแกมเมอร์ แต่ดันได้คำตอบสุดพีก
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Bhuwit Chaiyarit ได้โพสต์เล่าเรื่องราวสุดแปลกจากการสั่งซื้อของออนไลน์ ระบุว่า “เอ่อ มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือครับ สั่งที่ทำน้ำแข็งโง่ ๆ ไป 1 อันจาก Shopee ราคารวมส่วนลดแล้ว 218 บาท วันที่ 23 ธ.ค. ของเพิ่งมาส่งวันนี้ ก็ไปรับพัสดุจากนิติปกติ ที่ไม่ปกติคือกล่องใหญ่ ละหนักด้วย พอเปิดมาดู มีที่ทำน้ำแข็งน่าจะ 50 อัน++ ร้านดูเหมือนจะเป็นร้านจีน แต่บอกว่าส่งจากปทุมธานี แถม 2-3 วันได้ของ ก็คิดว่าน่าจะส่งจากไทยนี่แหละ น่ากลัว ถามร้านไปก็ยังไม่ตอบ ทำไงดี เปิดแค่กล่องแต่ยังไม่ได้แกะซักชิ้นข้างใน”
โดยเจ้าตัวได้พยายามติดต่อศูนย์บริการของแอปพลิเคชัน และติดต่อทางร้านค้า ก่อนได้รับคำตอบสุดพีกจากร้านค้าว่า “สวัสดีครับ เราขอส่งให้คุณทั้งหมดเลย เราไม่ขายแล้วนะครับ” คำตอบนี้โดนเส้นชาวเน็ตจนทำให้คอมเมนต์ถล่มทลาย โพสต์กลายเป็นไวรัล