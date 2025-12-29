จากไปจะครบเดือน ไอซ์ เล่าขนลุก นัทปง จู่ๆมาเข้าฝัน เผยสิ่งที่มาบอก สวมกอดสุดท้าย จูงมือส่ง
ช่อง PhuttaTalk ของ พุทธ อภิวรรณ เมื่อวันก่อนโดยตอนหนึ่ง ไอซ์ สารวัตร เล่าถึง นัทปง มาเข้าฝันแบบขนลุก หลังจาก นัทปง หรือ นัท ณัฐวุฒิ ผู้ประกาศข่าวช่อง8 จากไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย.68 เกือบจะครบเดือนแล้ว ล่าสุด ไอซ์ สารวัตร เพื่อนร่วมงานเล่าถึง นัทปง มาเข้าฝันว่า “ปกติ ไอซ์ ไม่ได้กลัวสิ่งลี้ลับ ไม่ได้มีจิตตกอะไรพวกนี้ อย่างหนึ่งที่คนก็มาถาม พี่นัทปง มาหาหรือเปล่า ”
“ความรู้สึก ไอซ์ ตั้งแต่เด็กๆ ก็เคยเจอแบบนี้บ้าง สิ่งที่เขามาหา อาจจะมาขอส่วนบุญ อาจจะมาร่ำลา มาทักทายเรา ไอซ์ จะไม่รู้สึกว่า สิ่งที่มาหาคือมาหลอกเรา เขาอยากจะมาสื่อสารอะไรกับเราบางอย่าง ความรู้สึกไอซ์ตั้งแต่เด็กๆ”
ไอซ์ ฝันเหมือนจริง นัทปง มาหา
“แต่ฝันไอซ์อย่างหนึ่ง ตั้งแต่เด็กๆ ถ้าฝันในช่วงเวลาเช้าๆ ไอซ์เชื่อว่าสิ่งนั้นคือเรื่องจริง ซึ่งเวลาฝันไอซ์จะไม่จำความฝัน ไม่ได้มาเล่า แต่ฝันครั้งนี้เป็นฝันที่ไอซ์รู้สึกตั้งแต่เริ่มฝันเลยว่า ความรู้สึกในฝันว่าเรารู้ตัวว่าเราฝัน ว่าพี่เขามาหาเรา ”
“ไอซ์คุยกับพี่เขาทุกวัน เพราะเวลาทำงานต้องคุยโทรศัพท์ คุยหมายคุยงานกันตลอด คุยเล่นก็คุยโทรศัพท์ วันหนึ่งคุยหลายรอบ”
“วันก่อนที่พี่เขาจะไป เราก็คุยงานกับเขา จัดรายการกับเขา คุยเล่นกับเขา แรกๆยังคิดว่าทำไมเราไม่ฝันเลย โทรศัพท์พี่นัทไอซ์ถือไปด้วยตลอด วางชาร์จแบตไว้หัวเตียงคู่กันทุกคืน ยังพูดเล่นๆ พี่นัทไม่ใช่มาหานะ ”
“แต่เชื่อมั้ยช่วงเวลาตั้งแต่พี่นัทเสีย สวดทำบุญ 3 วัน 7 วัน จนเก็บร่าง ไปเผา พี่นัทไม่มาหาเลย ไม่ฝันถึง ในบ้านไม่มีก๊อกๆแก๊กๆ พี่นัทอยู่กับไอซ์ทุกวัน ช่วงที่พี่นัทจากไป ทั้งคนโทรมาถาม สายโทรศัพท์ ไลน์มาหาสารพัด แต่ไอซ์ไม่มีฝันเลย”
นัทปง เข้าฝันหลัง ไอซ์ – พุทธ ไปทำบุญให้
“แต่วันที่เราไปทำบุญให้พี่นัท แล้วมาจัดรายการ แล้วพี่พุทธแซว ช่วงรอยต่อ ไอซ์กลับไปฝันเลย ช่วงรอยต่อที่พี่พุทธบอกว่าถ้าจะไปหา ไปหา ไอซ์ นะ พี่ไม่สะดวก พี่สะดวกทำบุญอย่างเดียว ประโยคนี้แล้วรายการจบไป ”
“ไอซ์ กลับบ้านไปแล้วหลับ ตื่นมาช่วงเช้าๆ เข้าห้องน้ำแล้วกลับเข้ามานอน จู่ๆฝัน เป็นภาพตอนเช้าแล้ว พี่นัท ใส่ชุดสบายๆ ผิวพรรณแบบนี้เลย หน้าตายิ้มๆ ”
“เจอพี่นัทใส่ชุดสบายๆ ไม่เคยเจอแบบนี้เท่าไร ไอซ์ไม่รู้สถานที่ที่ไปที่ไหน แต่รู้ว่ามีคนเยอะ แต่ไม่เห็นหน้าใครเลย พี่นัทยืนอยู่ข้างหน้าไอซ์ ยืนคุยกัน พี่นัทก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ”
ไอซ์ เผยสิ่งที่ นัทปง มาบอก
“พี่นัท พูดประมาณว่า เราคิดเอง เขาไม่ได้พูดหมดทั้งประโยค ความรู้สึกว่า เขาพูดกับเรา พี่ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลย ไม่ได้ตั้งให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ”
“เรากำลังฝันแต่เรามีสติว่า พี่เขากำลังมาลาเรา มาบอกเราว่า พี่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น เราคุยกันสักพักเลย ไอซ์จับมือพี่เขาไว้ วันที่ไอซ์รดน้ำศพ ไอซ์จับมือพี่เขา”
ไอซ์ สวมกอด นัทปง หอมด้วยความคิดถึง
“ในฝันก็จับมือเขาบอกพี่ไม่น่าเลยหว่ะไม่น่าให้เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรพี่ เหมือนให้กำลังใจ พี่เขาก็ยิ้ม ในฝันไอซ์กอดพี่เขา จับหน้าพี่เขา ในฝันไอซ์หอมพี่เขาไปทีหนึ่ง ไม่เคยหอมพี่นัทเลยนะ เหมือนเราคิดถึงด้วย ”
“เราจูงมือพี่เขาไปบอกพี่โชคดี จากนี้พี่ต้องมีทางของพี่ แล้วปล่อยมือพี่เขา พี่เขาก็ยิ้ม ” ไอซ์ เล่าไปพร้อมทำท่าประกอบไปด้วย ก่อนจะเอามือลูบแขนบอกด้วยว่า “ขนลุก จริงๆ ขนลุก แล้วเขาเดินจากไป หน้ายิ้มๆ ”
“เราทำบุญเสาร์-อาทิตย์ วันจันทร์เราคุยกัน วันอังคารไอซ์ฝัน ก็บอกพี่เขาในฝัน พี่เขายิ้ม แล้วไอซ์ก็ตื่นเลย ความรู้สึกเราพี่เขามาหาจริงๆ ไม่ได้รู้สึกกลัว รู้สึกดีใจ อย่างน้อยๆ เราได้พูดในสิ่งที่ไม่ได้พูด ได้ฟังสิ่งที่พี่เขาพูด ฝันตอนเช้ามักเป็นฝันที่เป็นเรื่องจริงสำหรับไอซ์ สีหน้าเขาแจ่มใสมากขึ้น เป็นครั้งเดียวที่ฝันเลย ”
ที่มา PhuttaTalk
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ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68