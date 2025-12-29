กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดภาพความเสียหาย อุทยานฯ เขาพระวิหาร หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา พบบ้านพักเจ้าหน้าที่ ผามออีแดง เสียหายอื้อ
นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี รายงานต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่า สบอ. 9 ได้รับแจ้งจาก นางจิตร อาจสัญจร หัวหน้าอุทยานเขาพระวิหาร รายงานผลการสำรวจความเสียหายของสถานที่จากสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย – กัมพูชา ตั้งแต่ วันที่ 8 ธ.ค. ดังนี้
บริเวณที่ทำการอุทยานฯ กระสุน BM 20-40 ลูก 1.1 อาคารที่ทำการ กระจกแตกรอบอาคาร ฝ้าพังบางจุด หลอดไฟหลุดจากผนัง
บ้านพักเจ้าหน้าที่ ภาพรวมเสียหายจำนวนมาก ผนัง หลังคา ฝ้า โรงจอดรถ อาคารค่ายเยาวชน เอื้องไอยเรศ กระสุน BM อาคาร โครงสร้างเสียหายหนัก ผนังฝ้าพัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ ขนาด 3 ครอบครัว พังเสียหาย ผนังถูกสะเก็ดระเบิด ผนังฝ้าชำรุด เสาไฟฟ้าภายใน สายระบบน้ำรั่ว หลายจุด
ส่วนเขตบริการผามออีแดงที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ศูนย์บริการผามออีแดง ฝั่งนิทรรศการ เสียหายหนักเกือบทั้งหมด อาคารห้องบรรยาย อาคารเสียหาย กระจกแตก หลังคาแตก บริเวณจุดรับประทานอาหาร หลังคาพังทั้งหมด ผนัง ช่องพัดลม พัดลมระบายอากาศ พังทั้งหมด ห้องน้ำ หลังคา ชำรุด ร้านค้าชุมชน หลังคาพังเกือบทั้งหมด เสียหายหนักมาก อาคาร อบจ. (ตชด.) ใช้ประโยชน์ เสียหายหนักเกือบทั้งหมด ทั้งหลังคา โครงสร้าง
เขตบริการเนินนับดาว บ้านทะเลหมอก 1 พังเกือบทั้งหมด ทั้งหลังคาฝ้า โครงสร้าง ทั้งหลัง (อาคารอื่นยังสำรวจไม่หมด) ส่วนบริเวณโดยทั่วไป มีระเบิดหลายจุด ในแหล่งท่องเที่ยว อาคารราชการ เส้นทางสัญจร ที่ยังไม่ระเบิด อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล แจ้งความมั่นคงเพื่อเข้าเก็บกู้ ทำลาย