สิงคโปร์ ผ่านกฎหมายลงโทษด้วยการ ‘เฆี่ยนตี’ แก๊งฉ้อโกง-บัญชีม้า โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. นี้ โทษเริ่มตั้งแต่ 6-24 ครั้ง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ผู้กระทำผิดฐานฉ้อโกงหรือที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในสิงคโปร์ จะต้องถูกลงโทษเฆี่ยนตี ภายใต้กฎหมายอาญา ปี 2025 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผ่านความเห็นชอบเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. เป็นต้นไป

รายงานระบุว่า ผู้ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า จะถูกลงโทษเฆี่ยนตีสูงสุด 12 ครั้ง ส่วนผู้ฉ้อโกงและสมาชิกแก๊งฉ้อโกงจะถูกลงโทษเฆี่ยนตีแบบไม่มีเงื่อนไข 6-24 ครั้ง

ขณะที่กระทรวงกิจการภายในสิงคโปร์ ระบุว่า การปราบปรามการฉ้อโกงยังคงเป็น “พันธกิจสำคัญสูงสุดของประเทศ” เนื่องจากมีผู้ถูกฉ้อโกงและเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ด้านกองกำลังตำรวจเตือนสาธารณชนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันละเอียดอ่อน ซึ่งอาจถูกอาชญากรนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด

ไม่ว่าจะเป็นสิงค์พาส (Singpass) ซึ่งเป็นระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ รวมถึงบัญชีธนาคาร บัญชีชำระเงิน และซิมการ์ด

อ้างอิง : China Xinhua News

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