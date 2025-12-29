ทร. พบทุ่นระเบิดสังหารเพียบ ที่บ้านหนองรี หลักฐานชี้ชัดกัมพูชาละเมิดข้อตกลงกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่สามารถตีความว่าเป็นของเก่าอย่างที่อ้าง
พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่บริเวณบ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) จ.ตราด
ปรากฏในช่วงหลายวันที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และทุ่นระเบิดดัดแปลง อีกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ นปท.ทร. ร่วมกับ ทหารช่าง จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้พบหลักฐานชิ้นสำคัญ ได้แก่ คู่มือการใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 และแผนที่การวางสนามทุ่นระเบิดโดยรอบฐานบ้านหนองรี ซึ่งเป็นหลักฐานที่มีความชัดเจน สอดคล้องกัน และเชื่อมโยงโดยตรงกับการวางกำลังของทหารกัมพูชาในพื้นที่นี้
หลักฐานทั้งหมดไม่สามารถตีความได้ว่าเป็น “ทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างจากอดีต” ได้ตามที่ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชากล่าวอ้างมาโดยตลอด หากแต่เป็นการยืนยันอย่างชัดแจ้งว่า กองทัพกัมพูชามีเจตนาใช้ และสะสมทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีตาม อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต และโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ค.ศ. 1997 (Ottawa Convention) ซึ่งกัมพูชาเป็นรัฐภาคีและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม คำชี้แจงของฝ่ายกัมพูชาที่ผ่านมา ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ และเป็นที่น่าตั้งคำถามอย่างยิ่งว่า ประชาคมระหว่างประเทศ จะยังสามารถเชื่อถือถ้อยแถลงดังกล่าวได้อีกหรือไม่
กองทัพเรือจะยังคงดำเนินการตรวจสอบ เก็บกู้ และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ พร้อมยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนอย่างสูงสุด