สส.บัญชีรายชื่อ ไทยสร้างไทย ไม่ทน เตรียมยื่นดำเนินคดี โดม หลังมือลั่น พิมพ์แรงใส่รูป น้องจินนี่ ลั่น ไม่น่าเชื่อว่า…คนมีชื่อเสียงโด่งดัง จะมีวุฒิภาวะเยี่ยงนี้
กลายเป็นเรื่อง เมื่อดาราหนุ่ม โดม ปกรณ์ ลัม โผล่คอมเมนต์ภาพ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ ด้วยข้อความฮาร์ทคอร์สุดๆ
โดยต่อมา โดม อัดคลิปยอมรับว่า เป็นคนคอมเมนต์เอง เกิดจากอาการมึนเมาและไม่ทราบว่า ผู้หญิงที่ตนเองไปคอมเมนต์นั้นเป็นใคร ไม่ได้มีเจตนา แต่เป็นการโพสต์หยอกล้อกับเพื่อนในกลุ่ม
ล่าสุด ภัชริ นิจสิริภัช ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ ถึงกรณีดังกล่าวว่า “ไม่น่าเชื่อว่า…คนมีชื่อเสียงโด่งดัง จะมีวุฒิภาวะเยี่ยงนี้”
ก่อนโพสต์อีกว่า “สิ่งที่เพจ Dome Pakorn Lam พิมพ์แบบนี้ เพจที่คนตามเกือบสามล้านคน ไม่รู้คุณพิมพ์เอง มือลั่น คนอง คึก เมา (แต่รักษาสุขภาพขนาดนั้นคงไม่ดื่ม) หรือ แอดมินพิมพ์
มันดูเกินขอบเขตไปมาก….แน่นอน นักการเมืองอย่างพวกผม ประชาชนมีสิทธิ์ ติ ด่า วิจารณ์ ได้ถ้าทำเลว ระยำตำช้า แต่น้องจินนี่ เป็นเพียงผู้ช่วยหาเสียงของพรรค ไม่ได้ลงสมัครใดๆ เป็นลูกสาว เป็นน้องสาว เป็นคนนึงที่ออกมาช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายพรรคให้คนรับทราบ
ผมเป็นกรรมการบริหารพรรค ไม่ใช่องครักษ์พิทักษ์ใคร ต่อให้เป็นผู้หญิงคนอื่น คุณไม่ควรออกมาพิมพ์แบบนี้ เพราะคุณคือ ผู้มีชื่อเสียง เพจมีคนตามหลายล้าน
แน่นอน ไม่รู้ว่าจากนี้ จะมีคำขอโทษ(แก้ตัว)ใดๆออกมาบ้าง แต่การกระทำแบบนี้ ผมบอกเลยนะ “โคตรกาก“
คุณไม่ให้เกียรติตัวเองไม่พอยังคุกคามเกียรติผู้หญิงอายุรุ่นลูกคุณอย่างมาก คุณอาจไม่ชอบพรรคไทยสร้างไทยเลยแสดงออกแบบนั้น เดาว่า…ไหว้สวยรวยกระเช้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์คำขอโทษหรืออื่นๆคงตามมา
ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “ทางผู้เสียหายตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง ทีมทนายพร้อมแจ้งเอาผิด พรบ.คอม และ คุกคามทางเพศ”