สายมูห้ามพลาด! เช็ก 5 สิ่งอัปมงคล ไม่ควรมีในรถยนต์ ขัดโชคลาภ เก็บเงินไม่อยู่ แนะใครมี ทิ้งก่อนขึ้นปีใหม่ 2569
เข้าสู่ช่วงปีใหม่ หลายคนตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทิ้งสิ่งไม่ดีไว้กับปีเก่า ตามความเชื่อไทยและหลักฮวงจุ้ย นอกจากบ้านแล้ว “รถยนต์” ก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญ เพราะเป็นทั้งพาหนะในการเดินทาง การทำงาน และการค้าขาย หากมีสิ่งอัปมงคลติดรถ อาจส่งผลต่อโชคลาภ การเงิน และความปลอดภัยโดยไม่รู้ตัว
ต่อไปนี้คือ 5 สิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรมีในรถยนต์ หากยังมีอยู่ แนะนำให้จัดการก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2569 เพื่อเสริมสิริมงคลและเปิดรับพลังดี ๆ
1. ของแตกหัก ร้าว หรือชำรุด
ไม่ว่าจะเป็นกระจกแตก แผ่นซีดีร้าว พรมขาด เบาะฉีก พลาสติกแตก หรืออะไหล่เก่าที่ใช้งานไม่ได้ ตามความเชื่อฮวงจุ้ย สิ่งของที่แตกร้าวจะดึงดูดพลังงานด้านลบ สื่อถึงความขัดแย้ง อุปสรรค และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด
2. พวงมาลัยแห้งหรือดอกไม้แห้ง
พวงมาลัยหรือดอกไม้ที่แห้งเหี่ยว เปรียบเสมือนพลังชีวิตที่หมดไป สื่อถึงความล้มเหลว ความติดขัด และความไม่ราบรื่นในชีวิต นอกจากนี้ยังสะสมฝุ่นและเชื้อโรค ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้รถอีกด้วย
3. นาฬิกาตายหรือไม่เดิน
นาฬิกาที่หยุดเดิน สื่อถึงเวลาที่หยุดชะงัก งานไม่ก้าวหน้า และการติดต่อไม่ประสบความสำเร็จ ตามความเชื่อโบราณ ยังอาจเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุหรือเคราะห์ร้ายระหว่างการเดินทาง
4. ของใช้หรือรูปผู้ล่วงลับ
ของใช้ส่วนตัวของบรรพบุรุษ หรือรูปผู้ที่เสียชีวิตแล้ว ถือเป็นสิ่งอัปมงคลสำหรับรถยนต์ เพราะเชื่อว่าเป็นพลังของอดีตที่ไม่ควรนำติดตัวไปในระหว่างการเดินทาง อาจส่งผลต่อจิตใจและพลังงานของผู้ขับขี่
5. เศษเหรียญหรือธนบัตรกระจัดกระจาย
เงินที่ตกตามซอก เบาะ หรือพื้นรถ เปรียบเสมือน “เงินรั่ว” เก็บเงินไม่อยู่ การเงินไม่เป็นระเบียบ ตามความเชื่อควรเก็บเงินให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อเสริมโชคลาภและความมั่นคงทางการเงิน
สรุป รถยนต์ไม่ใช่แค่พาหนะ แต่เป็นพื้นที่พลังงานที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน การงาน และการเงิน ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ 2569 ลองใช้โอกาสนี้จัดระเบียบรถ ทิ้งสิ่งอัปมงคลออกไป และเติมสิ่งดี ๆ เข้ามา เพื่อเริ่มต้นปีใหม่อย่างสบายใจ ปลอดภัย และมีโชคลาภตลอดปี