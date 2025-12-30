‘ชูวิทย์’ โพสต์เดือดถึง “โดม ปกรณ์ ลัม” ปมคอมเมนต์คุกคาม ‘จินนี่ ยศสุดา’ ลั่นเห็นใจคุณหญิง อยากมากควรหาที่ระบาย แต่ไม่ควรระบายอารมณ์ทางเพศใส่ลูกใคร เป็นตัวเองโดนสั่งสอนแน่

จากกรณี โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ข้อความลักษณะคุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาว คุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมทั้งขอโทษทำไปด้วยความเมา และไม่รู้ว่าน้องเป็นลูกสาว คุณหญิงสุดารัตน์ ขณะที่ พรรคไทยสร้างไทย เตรียมเอาผิด โดม ปกรณ์ ลัม เป็นรายแรก ประเดิม พ.ร.บ.​คอม และ คุกคามทางเพศ หลังจากไปคอมเมนต์ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับภาพ น้องจินนี่ ยศสุดา นั้น

ล่าสุด เฟซบุ๊ก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความต่อกรณีดังกล่าวว่า “ผมเห็นใจคุณหญิงสุดารัตน์ ในฐานะแม่ และยังมีแม่อีกจำนวนมากที่มีลูกสาว ต้องปกป้องการคุกคามทางเพศจากวาจา ด้วยท่าทางความหื่นบนโซเชียลมีเดีย

หากคุณโดมเ-ี่ยนมากควรไปแถวถนนรัชดา มีอาบอบนวดหลายที่จะให้ไประบาย แต่การไประบายอารมณ์ทางเพศด้วยปากใส่ลูกสาวใครก็แล้วแต่

หากผมเป็นพ่อต้องศอกปากสั่งสอนเสียฉาดใหญ่ มันจะทำให้หายเ-ี่ยน

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