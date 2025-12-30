ไม่ว่าใครก็ไม่ควรโดนเหยียดหยาม คุณหญิงสุดารัตน์ โพสต์หลังส่งตัวแทนแจ้งความ โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ XXX ใส่รูปลูกสาว
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณแม่น้องจินนี่ยศสุดาโพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดหลังจากโดมปกรณ์ลัมออกมาโพสต์คลิปยอมรับคอมเมนต์ถึงน้องจินนี่ลักษณะคุกคามทางเพศ
หลังจากส่งตัวแทนไปแจ้งความดำเนินคดี โดยระบุว่า “การตัดสินใจแจ้งความในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างครอบครัว และสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย โดยเราพิจารณาอย่างมีวุฒิภาวะร่วมกันว่าเรื่องการคุกคามเช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าเพศใด
ไทยสร้างไทยในฐานะพรรคการเมืองต้องทำหน้าที่ปกป้องการคุกคามและการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือเกิดขึ้นกับใคร ดังนั้นการตัดสินใจดำเนินคดีในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมไทย
ว่าเราควรจะอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นใคร มีสถานะใด หรือเพศสภาพใด ก็ไม่ควรได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือคุกคาม จากใครทั้งสิ้น”