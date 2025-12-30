อ.นิด้า อ้างที่โพสต์ ไม่ได้เอ่ยถึงใคร แซะอาชีพ Sex Worker ไม่ชั่วเท่าค้ายา-ฟอกเงิน ขอโทษถ้าที่โพสต์ไปดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนอื่น
ความคืบหน้า รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาเอาชาติกำเนิดบุคคลหนึ่งมามาลง พร้อมวิจารณ์อย่างสนุกปาก
ซึ่งโลกออนไลน์ต่างได้เห็นไปในทางเดียวกันว่า บุคคลที่ถูกนำมาเอ่ยถึงนั้นคือ ไอซ์-รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จนศิษย์เก่านิด้า และประชาชนออกมาวิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุด รศ.ดร.อานนท์ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า ผมขอโทษถ้าโพสต์ของผมไปกระทบต่อใคร และทำให้คน ๆ นั้นเหมือนถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งที่ผมไม่ได้เอ่ยระบุถึงใครเลย
คิดว่า ไม่ว่าใครจะทำอาชีพไหนก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งนั้น หากเป็นอาชีพสุจริต รวมไปถึง Sex Worker ด้วย ซึ่งย่อมไม่ได้ชั่วร้ายเช่น Scammer ค้ายาเสพติด หรือฟอกเงิน
ผมมีความเห็นว่า Sex Worker นั้นเป็นอาชีพสุจริต และควรได้รับเกียรติจากสังคมเช่นเดียวกันตามที่นโยบายพรรคการเมืองหนึ่งได้ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ และหาเสียงไว้ว่าควรต้องทำให้ถูกกฎหมาย เสียภาษี จดทะเบียน ดำเนินการให้เรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม ผมหวังว่าสังคมจะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่า การดูหมิ่นประมาทบุคคลอื่น การหมิ่นและดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายสถาบันฯ ที่คนไทยเคารพรักก็ไม่พึงถูกกระทำเหมือนที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและคนที่รัก เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ฉันใดก็ฉันนั้น