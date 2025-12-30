รู้หรือไม่? ทำไมเก้าอี้ในโรงภาพยนตร์เกือบทั่วโลกถึงเป็น “สีแดง” ไม่ใช่แค่เพราะความสวย บอกเลยว่ามีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ
เคยสงสัยกันไหมว่า เวลาไปชมภาพยนตร์ ทำไมเก้าอี้ถึงเป็น “สีแดง” เบื้องหลังสีแดงนี้ มีเหตุผลทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และที่สำคัญที่สุดคือ “วิทยาศาสตร์การมองเห็น” ของมนุษย์
1. มีต้นกำเนิดมาจาก “โรงละครโอเปร่า”
ก่อนที่ภาพยนตร์จะถือกำเนิดขึ้น ผู้คนคุ้นเคยกับการชมศิลปะในโรงละครและโรงโอเปรา ในยุโรปศตวรรษที่ 19 สีแดงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบตกแต่งภายในโรงละคร ตั้งแต่ผ้าม่านบนเวทีและที่นั่ง ไปจนถึงพรม
เหตุผล คือ สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา อำนาจ และอารมณ์ที่รุนแรง ในพื้นที่การแสดง สีแดงช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นทางการ และทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าไปในสถานที่พิเศษที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันอย่างสิ้นเชิง
เมื่อภาพยนตร์ถือกำเนิดขึ้นและกลายเป็นรูปแบบความบันเทิงมวลชนอย่างรวดเร็ว โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่จึงสืบทอดรูปแบบการออกแบบนี้มา นับตั้งแต่นั้นมา ภาพลักษณ์ของที่นั่งสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการชมภาพยนตร์และค่อยๆ กลายเป็น “มาตรฐาน” ทั่วโลก
2. ดวงตาของมนุษย์ “แทบจะไม่เห็น” สีแดงในที่มืด
หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ที่นั่งในโรงภาพยนตร์เป็นสีแดงนั้นมาจากวิทยาศาสตร์ด้านการมองเห็น ดวงตาของมนุษย์ทำงานแตกต่างกันไปตามระดับแสง ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอ เราจะมองเห็นสีต่างๆ ได้ด้วยเซลล์รูปกรวย แต่ในที่แสงน้อย เช่น ในโรงภาพยนตร์ เซลล์รูปแท่งจะเป็นตัวทำหน้าที่หลัก
ที่น่าสนใจคือ เซลล์รูปแท่งไวต่อแสงสีแดงน้อยมาก ทำให้สีแดงดูจางลงเมื่อปิดไฟ ในขณะที่สีอื่นๆ เช่น สีฟ้าหรือสีเขียวยังคงเด่นชัด ส่งผลให้เก้าอี้สีแดงแทบจะ “หายไป” ในที่มืด ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม ช่วยให้ผู้ชมจดจ่ออยู่กับหน้าจอได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง นี่คือเหตุผลที่โรงภาพยนตร์ไม่ค่อยใช้ที่นั่งสีอ่อนหรือสีโทนเย็น
3. ปลุกอารมณ์ของผู้ชม
นอกเหนือจากผลกระทบทางด้านภาพแล้ว สีแดงยังมีผลทางด้านจิตวิทยาอย่างมาก ในจิตวิทยาของสี สีแดงมักเกี่ยวข้องกับพลังงาน ความตื่นเต้น และอารมณ์ที่รุนแรง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับประสบการณ์การชมภาพยนตร์ ที่ผู้ชมแสวงหาอารมณ์ ความตื่นเต้น หรือการผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน
อย่างไรก็ตาม โรงภาพยนตร์ไม่ได้ใช้สีแดงสด แต่ส่วนใหญ่มักเลือกใช้สีแดงโทนอ่อนหรือสีแดงเข้ม สีเหล่านี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นพอที่จะสร้างความรู้สึกสบายตาโดยไม่สว่างจ้าเกินไปหรือทำให้ปวดตาเมื่อรับชมเป็นเวลานาน ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถจดจ่ออยู่กับภาพยนตร์ได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
4. สีแดงมีประโยชน์มากในโรงภาพยนตร์
นอกจากเหตุผลด้านสุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีเหตุผลเชิงปฏิบัติที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งที่ทำให้ที่นั่งในโรงภาพยนตร์มักเป็นสีแดง นั่นคือ ความสะดวกสบาย โรงภาพยนตร์เป็นสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าออกทุกวัน และที่สำคัญ อาหาร ป๊อปคอร์น และเครื่องดื่มต่างๆ สามารถทำให้ที่นั่งสกปรกได้ง่าย
เมื่อเทียบกับสีอ่อน สีแดงเข้มจะปกปิดคราบสกปรกได้ดีกว่า มองเห็นร่องรอยการสึกหรอได้น้อยกว่า และคงความสะอาดได้นานกว่า ซึ่งช่วยให้โรงภาพยนตร์ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา รวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพในสายตาของลูกค้า
ที่มา: cafef