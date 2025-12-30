‘หนุ่มเมืองจันท์’ เขียนถึง ‘ไอซ์ รักชนก’ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เผยเห็นความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังกับการเป็น สส. มาก ตั้งแต่ยังไม่รู้จักชีวิตเธอ
สรกล อดุลยานนท์ หรือ “หนุ่มเมืองจันท์” นักเขียน-คอลัมนิสต์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาถึง ไอซ์-รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โดยระบุดังนี้
ผมเคยเจอและได้คุยกับ “ไอซ์” รักชนก ในวงสนทนา 2 ครั้ง เห็นความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการเป็น สส.มาก ตอนนั้นผมยังไม่รู้ประวัติชีวิตของ “ไอซ์” แต่มีอยู่ 2 เรื่องที่เธอพูดกับผม จำได้แม่น
เรื่องแรก ตอนที่คุยกับเรื่องรัฐประหาร “ไอซ์” บอกว่าถ้ามีรัฐประหารเมื่อไร เธอจะออกไปคัดค้าน จะไปยืนหน้ารถถัง “หนูไม่กลัว”
เรื่องที่สอง “ไอซ์” บอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขนาดนี้ จนได้มาเป็น สส. เพราะเพิ่งรู้ว่าเราสามารถได้ทำประโยชน์ให้คนมากมาย และเป็น “ความหวัง” ของผู้คน
“วันนี้ถ้าหนูเป็นอะไรไป หนูรู้สึกว่าชีวิตที่เกิดมา คุ้มค่าแล้ว”
และเหมือนกลัวว่าผมไม่เชื่อ “จริง ๆ นะคะ หนูรู้สึกอย่างนี้จริง ๆ”
ตอนได้ฟัง “ไอซ์” พูดวันนั้น แววตาเธอมุ่งมั่นมาก แต่ก็ฟังแล้วยังไม่ได้เชื่ออะไรนัก ประกายฝันและความมุ่งมั่นของเธอ ก็คงคล้าย “คนรุ่นใหม่” ที่ความฝันยังเต็มเปี่ยม สักวันก็คงจางหายไปเหมือนนักกิจกรรมรุ่นเก่า ๆ
จนมาได้ฟังบทสัมภาษณ์กับ “ป๋าเต็ด” ได้รู้ว่าชีวิตของ “ไอซ์” ผ่านอะไรมามากมาย หนักหนาสาหัสแค่ไหน ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ เพจตามติดชีวิตแม่บ้านแขก สรุปได้ดีมาก
ผมเริ่มเข้าใจความหมายของประโยคที่บอกว่า “หนูรู้สึกว่าชีวิตที่เกิดมาคุ้มค่าแล้ว” เธอคงรู้สึกเช่นนั้นจริง ๆ ประกายฝันของเด็กผู้หญิงที่ได้ฟังวันนั้นก็เหมือนสีสดใสที่สาดซัดใส่ อดีตที่เหมือนกับ “ผ้าดำ” มันโดดเด่นและชัดเจนมาก
ตอนที่อ่านข้อเขียนของ “อาจารย์” คนหนึ่งถึง “ไอซ์” ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะหยามเหยียดชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ของผู้หญิงคนนี้อย่างรุนแรง หลังจากนั้นก็มีคนเอาโพสต์นี้ไปแชร์มากมาย
ผมชอบประโยคหนึ่งที่มีคนชื่นชมอาจารย์ท่านนี้
..บางคนอย่าว่าแต่จะเป็น “ครู” เลย
เป็น “คน” ให้ได้ก่อนเถอะ