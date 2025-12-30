ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาโพสต์ ถึงกรณีที่ถูกพาดพิงว่า เป็นเพราะส่งลูกสาวไปลงการเมือง ทำให้ออกมาวิจารณ์พรรคประชาชนนั้น ว่า ไม่เป็นความจริง และเป็นคนละชูวิทย์กัน
โดยโพสต์ระบุว่า “เรื่องการเมืองควรเรียนรู้ให้ดี มีหลายคนเข้าใจผิดว่า ที่ผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคส้ม เพราะส่งลูกสาวไปลงสมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ผมชื่อ “ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์“
ลูกสาวผมชื่อต๊ะตระการตากมลวิศิษฎ์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวการเมืองใดๆ ส่วนคุณ “ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ” หรือ “ชูวิทย์ กุ่ย“อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย ย้ายไปพรรคภูมิใจไทยแล้ว และส่งลูกสาวลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย
เป็นคนละคนกันครับ แต่ชื่อ “ชูวิทย์” เหมือนกัน แม้จะลบโพสต์ไปแล้ว แต่ผมก็ต้องขอชี้แจง เพราะจะทำให้สังคมสับสน ผมไม่ได้ด่าส้มเพราะอคติ แต่เพื่อให้ “ทันการเมืองเก่า“
หากเปิดใจ จะเข้าใจด้อมส้มแก่ (แต่หัวใจยังหนุ่ม) แต่หากยังอยากด่าผมก็มาหาผมได้ตลอด บ้านผมอยู่แถวสุขุมวิท 24 คนรู้จักกันทั้งซอย ส่วนชูวิทย์กุ่ยผมไม่ได้รู้จักท่านทราบว่าบ้านอยู่อุบลราชธานี ไปให้ถูกบ้าน ด่าให้ถูกคน”