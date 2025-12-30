ไทยผงาดรับปีใหม่! CNN ปักหมุด ไอคอนสยาม ถ่ายทอดสดเคาน์ดาวน์ 2026 หนึ่งจุดสำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สู่สายตาชาวโลก
ประเทศไทยตอกย้ำภาพลักษณ์แลนด์มาร์กระดับโลก เมื่อสำนักข่าว CNN เลือก ‘ไอคอนสยาม’ เป็นที่ตั้งสตูดิโอถ่ายทอดสดคืนเคานต์ดาวน์ 2026 เป็นหนึ่งจุดสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสยามพิวรรธน์ และไอคอนสยาม เข้าทักทายและกล่าวขอบคุณทีมงาน CNN ที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานจัดตั้ง CNN Live Studio ถ่ายทอดบรรยากาศเฉลิมฉลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก