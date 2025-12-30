ไทยผงาดรับปีใหม่! CNN ปักหมุด ไอคอนสยาม ถ่ายทอดสดเคาน์ดาวน์ 2026 หนึ่งจุดสำคัญของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สู่สายตาชาวโลก

ประเทศไทยตอกย้ำภาพลักษณ์แลนด์มาร์กระดับโลก เมื่อสำนักข่าว CNN เลือก ‘ไอคอนสยาม’ เป็นที่ตั้งสตูดิโอถ่ายทอดสดคืนเคานต์ดาวน์ 2026 เป็นหนึ่งจุดสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสยามพิวรรธน์ และไอคอนสยาม เข้าทักทายและกล่าวขอบคุณทีมงาน CNN ที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานจัดตั้ง CNN Live Studio ถ่ายทอดบรรยากาศเฉลิมฉลองริมแม่น้ำเจ้าพระยา สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ดวงช่วงนี้แปลกๆ ทำดีกลับได้ผลร้าย เหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยน
4

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
7

เจ้าอาวาสคบหญิงซ้อนถึง 3 คน พระลูกวัดได้ยินทะเลาะสนั่นกุฏิ อาละวาดเดือด ก่อนหลวงพี่ล่องหน
8

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
9

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
10

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า