จิสด้า เปิดพื้นที่อายุยืน ชี้มีแค่ 4 ตำบล ในไทย ที่พบคนอายุ 85 ปีขึ้นไป เกิน 7-8% มองปัจจัยหนุน อาจเป็นที่ดั้งเดิมอาศัยมายาวนาน การเข้าถึงสาธารณสุขง่าย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ “จิสด้า” นำข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี 2568 มาวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ ระดับตำบล เพื่อค้นหาคำตอบว่า “ในประชากร 100 คน มีผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี อาศัยอยู่กี่คน ?”
ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนแผนที่ไม่ได้บอกแค่ตัวเลขทางสถิติ แต่กำลังฉายภาพ “คุณภาพชีวิต โครงสร้างสังคม และความสุขมวลรวม” ของพื้นที่นั้นๆ อย่างลึกซึ้ง
จากการวิเคราะห์ พบว่าการกระจายตัวของ ผู้สูงอายุวัย 85 ปีขึ้นไป ไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ แต่มี “รูปแบบเฉพาะ” ที่น่าสนใจ โดยกระจุกตัวอยู่ใน 3 พื้นที่หลัก ซึ่งสะท้อนบริบทที่เอื้อต่อการมีอายุยืนยาวต่างกันคือ
1. เขตเมืองชั้นในและย่านเก่าแก่ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเขตดุสิต พระนคร และบางแขวงพบผู้สูงอายุ 85+ สูงถึง 7–8 คน ต่อประชากร 100 คน ซึ่ง ปัจจัยหนุน อาจเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ผู้อยู่อาศัยตั้งรกรากมายาวนาน และจุดสำคัญคือ “การเข้าถึงบริการสาธารณสุขชั้นเยี่ยมได้ง่ายและรวดเร็ว”
2. เขตเมืองเก่า-เมืองหลักทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองเชียงใหม่ เมืองหนองคายและนครศรีธรรมราช โดย ปัจจัยหนุน คือ โครงสร้างครอบครัวขยายที่ยังเหนียวแน่น วิถีชีวิตแบบ “Slow Life” ที่ไม่เร่งรีบ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุขภาพจิต
3. ชุมชนเข้มแข็งในภาคกลางและภาคใต้ พบในบางตำบลที่มีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และสังคม
ปัจจัยหนุน คือ ระบบเครือข่ายชุมชน ที่เข้มแข็ง การดูแลกันภายในครอบครัวและเพื่อนบ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญ
จิสด้า ระบุอีกว่า พื้นที่อายุยืนคือของหายาก จากข้อมูลกว่า 7,256 ตำบลทั่วประเทศ กลับพบว่ามีเพียง “4 ตำบล” เท่านั้นที่มีคนอายุ 85 ปี ขึ้นไปสูงที่สุด
แขวงจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพ / 8 ต่อ 100 คน
ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา / 7 ต่อ 100 คน
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ / 7 ต่อ 100 คน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ / 7 ต่อ 100 คน
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ / 5 ต่อ 100 คน
ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ / 5 ต่อ 100 คน
แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ / 5 ต่อ 100 คน
ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย / 5 ต่อ 100 คน
ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช / 5 ต่อ 100 คน
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ / 5 ต่อ 100 คน
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ / 5 ต่อ 100 คน
ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ / 5 ต่อ 100 คน