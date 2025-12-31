เคานต์ดาวน์ระดับโลก วัดกันที่ “ทุกคน”
แลนด์มาร์กที่ดี คือพื้นที่ของทุกคน พื้นที่ที่คนเดินเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ร่วมกันได้จริง เห็นเวที ได้ยินเสียงและรู้สึกว่า “เราเป็นส่วนหนึ่งของงาน”
งานเคานต์ดาวน์ระดับโลก ต้องเป็นพื้นที่ของทุกคน เข้าถึงได้จริง ไม่ต้องมีบัตรพิเศษ เหมือนเมืองใหญ่ระดับโลก Times Square New York, Paris, Hong Kong เพราะวินาทีเปลี่ยนปี ควรเป็นของทุกคนเท่าๆ กัน
คืนนี้ ใครอยากอยู่ในโมเมนต์เดียวกันนั้นมาเจอกันที่
#centralwOrld – #TimesSquareOfAsia
#centralpattana
🎆 #CTWBKKCountdown2026
🎉 เข้างานฟรี
⏰ พื้นที่เปิด 17.00 น.
🚆 เดินทางง่าย ใจกลางเมือง
#CentralCountdown2026