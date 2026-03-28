ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบอาการมึนเมา มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอาการมึนเมา
วันที่ 28 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบอาการมึนเมา พ.ศ.2569 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบอาการมีนเมา เพื่อให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ตรวจสอบอาการมึนเมาของบุคคลเท่าที่จำเป็นและสมควรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอาการมึนเมา
(๑) บุคคลที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณที่ส่งผลให้เกิดการบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจนในการควบคุมการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของร่างกาย (เช่น เดินเซ หรือยืนลำบาก เป็นต้น) หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือวาจา จนอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อย
(๒)บุคคลที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย และมีอาการร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑ อาการทางกายภาพที่สังเกตได้ชัดเจน ได้แก่
(ก) ตาแดงก่ำ หรือมีอาการตากระตุก
(ข) การควบคุมการเคลื่อนไหวบกพร่องอย่างชัดเจน เช่น เดินเซ เดินไม่ตรงทาง
ยืนลำบาก ล้มเซ หรือมือสั่นอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น
๒.๒ อาการทางวาจาและพฤติกรรม
(ก) พูดไม่ชัดเจน พูดอ้อแอ้ พูดรวบคำ หรือพูดซ้ำชากวกวนไปมา
(ข) มีภาวะอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย แสดงอารมณ์ก้าวร้าว
หรือใช้ความรุนแรง
(ค) ลวนลามผู้อื่น หรือแสดงพฤติกรรมส่อไปในทางเพศ
(ง) กล่าววาจาในลักษณะข่มขู่หรือยั่วยุให้เกิดความไม่สงบ
(จ) สติสัมปชัญญะถดถอย เช่น สับสน ง่วงซึม เป็นต้น
ข้อ ๓ วิธีการตรวจสอบอาการมึนเมา สามารถดำเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การแตะจมูกตัวเอง ให้บุคคลที่สงสัยว่ามีอาการมึนเมาหลับตา ยื่นแขนไปข้างหน้าแล้วชี้นิ้วออกไป จากนั้นให้งอข้อศอกและนำนิ้วมาแตะที่ปลายจมูกโดยไม่ลืมตา หากบุคคลนั้นไม่สามารถนำนิ้วแตะที่ปลายจมูกได้โดยพลาดเป้าเกินกว่าหนึ่งเซนติเมตร หรือมีอาการมือสั่นอย่างเห็นได้ชัดขณะพยายามแตะจมูก ให้ถือว่ามีอาการมึนเมา
(๒) การเดินต่อเท้า ให้บุคคลที่สงสัยว่ามีอาการมึนเมาเดินสลับเท้าโดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าสิบก้าว แล้วหันตัวด้วยเท้าหนึ่งข้าง จากนั้นเดินสลับเท้าแบบส้นเท้าชิดปลาย อีกสิบก้าว หากมีการแสดงความผิดปกติดังต่อไปนี้รวมกันสองครั้งขึ้นไปในระหว่างดำเนินการ ให้ถือว่า
มีอาการมึนเมา
๒.๑ ไม่สามารถเดินต่อเท้าโดยให้ส้นเท้าชิดปลายเท้าได้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ก้าวออกนอกเส้น หรือเดินเซชัดเจน
๒.๓ ใช้แขนช่วยพยุงตัวเพื่อทรงตัว (กางแขนออก)
๒.๔ หยุดเดินก่อนครบสิบก้าว
๒.๕ ไม่สามารถหันตัวได้อย่างถูกวิธี
(๓) การยืนขาเดียวและนับเลข ให้บุคคลที่สงสัยว่ามีอาการมืนเมายืนตัวตรง ยกขาข้างหนึ่งขึ้น
จากพื้นประมาณสิบห้าเซนติเมตร และเริ่มนับเลขตั้งแต่หนึ่งพันเป็นต้นไป (๑๐๐๑, ๑๐๐๒, ..)
จนกว่าจะครบ ๓๐ วินาที หากมีการแสดงความผิดปกติดังต่อไปนี้รวมกันสองครั้งขึ้นไปในระหว่างดำเนินการ ให้ถือว่ามีอาการมีนเมา
๓.๑ วางเท้าลงกับพื้นก่อนครบสามสิบวินาที
๓.๒ ใช้แขนช่วยพยุงตัวเพื่อทรงตัว (กางแขนออก)
๓.๓ ตัวเซหรือโยกตัวอย่างชัดเจนขณะยืน
๓.๔ เขย่งเท้าด้วยข้างที่อยู่กับพื้น